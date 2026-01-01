VIDEO: Deja a su bebé afuera de la casa en una intensa tormenta de nieve en Noruega

NORUEGA.- Un video que circula en redes sociales ha causado gran indignación y enojo porque en las imágenes se observa a un padre de familia en Noruega que, aparentemente, dejó a su bebé durmiendo en su carriola sobre un balcón mientras él y el resto de su familia disfrutaban de la cena por la llegada de Año Nuevo 2026.
En el clip se puede ver, el brazo del padre que abre el balcón mientras la nieve cae de manera intensa y los fuertes vientos sacuden la carriola con el bebé adentro durmiendo. Al interior de la carrito se ven varias mantas y debajo de ellas estaría el menor de edad, de quien se desconoce la edad. La escena generó reacciones encontradas: mientras algunos usuarios manifestaron preocupación y calificaron la acción como riesgosa, otros señalaron que esto es parte de una práctica cultural nórdica.