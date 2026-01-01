VIDEO: Deja a su bebé afuera de la casa en una intensa tormenta de nieve en Noruega

En países como Noruega y otras regiones del norte de Europa, es común que los bebés tomen siestas al aire libre, incluso con temperaturas muy bajas. Según expertos en crianza de la región, la exposición breve y controlada al aire frío puede fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la calidad del sueño, siempre y cuando el menor esté correctamente abrigado y vigilado

Video hace arder las redes sociales por diferencias culturales

Este video publicado en redes sociales dividió a los usuarios de las diferentes plataformas donde ha sido publicado, algunos expresaron alarma por la aparente falta de supervisión directa, mientras otros defendieron la tradición y explicaron que el bebé estaba protegido, y que los padres nórdicos suelen confiar en la experiencia de estas prácticas, consideradas seguras en su contexto.

El video, que ya acumula casi el medio millón de reproducciones en una sola cuenta y miles de comentarios, ha generado un intenso debate sobre las diferencias culturales para muchos espectadores en México y otros países, la imagen de un bebé durmiendo solo en la nieve resulta impactante, aunque para los noruegos, puede ser simplemente parte de su rutina cotidiana.

🚨 In Norway: A man puts his baby to sleep on the balcony during a snowstorm! pic.twitter.com/zmVtYAdfQ8 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 31, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.