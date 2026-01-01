VIDEO: Explosión en supermercado lanza por los aires a bomberos en Brasil

Las autoridades confirmaron que todos los lesionados se encuentran fuera de peligro, y que no se reportan víctimas mortales.

BRASIL.- Una fuerte explosión registrada durante un incendio en un supermercado dejó al menos siete bomberos heridos, además de algunos empleados y personas lesionadas e intoxicadas que se encontraban cerca del lugar. El siniestro ocurrió la mañana de este jueves, alrededor de las 06:30 horas, en el Supermercado 300.

De acuerdo con información oficial, el incendio se desarrollaba en un almacén del supermercado, ubicado en la frontera entre Brasil y Uruguay.

Los bomberos comenzaban a organizarse para ingresar al inmueble y combatir el fuego, cuando repentinamente ocurrió la explosión, arrojando varios metros atrás a por lo menos siete elementos provocándoles diversas lesiones.

Ante la magnitud del incendio, bomberos uruguayos acudieron en apoyo a sus colegas del lado brasileño. En un comunicado, el Destacamento de Bomberos de Rivera detalló que, durante las labores de extinción, se produjo la explosión que dejó cinco efectivos lesionados, de los cuales dos son bomberos uruguayos y tres brasileños.

Reportes posteriores señalaron que el número total de bomberos heridos ascendió, además de civiles afectados.

Bomberos lesionados se encuentran fuera de peligro, reportan autoridades

”Durante el desarrollo de las tareas se produjo una explosión, resultando lesionados los efectivos”, señala el informe oficial.

Los heridos fueron trasladados por servicios de emergencia móviles a distintos centros de salud de la región. Los bomberos uruguayos fueron atendidos en hospitales de la ciudad de Rivera.

Las autoridades confirmaron que todos los lesionados se encuentran fuera de peligro, y que no se han reportado víctimas mortales, lo que fue considerado un saldo favorable dadas las circunstancias del accidente.

Sobre el origen del incendio, los primeros reportes indican que el fuego pudo haberse iniciado cerca de un generador, aunque las autoridades de ambos países continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión.

WATCH: Explosion Slams Into Firefighters Battling Supermarket Blaze — Caught on Camera This morning, a fire at Supermercado 300 in Santana do Livramento – right on the Brazil-Uruguay border – suddenly exploded while firefighters were entering the structure. 🇧🇷🇺🇾 At least 6… pic.twitter.com/AnGTg4X137 — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) December 31, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.