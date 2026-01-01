VIDEO: Incendio consume iglesia histórica en Países Bajos

Una iglesia histórica ardió en Ámsterdam y al menos cuatro personas murieron en Europa durante una Nochevieja violenta.

ÁMSTERDAM.- Durante la celebración de Año Nuevo en Países Bajos un incendio destruyó una iglesia histórica en Ámsterdam. Además, dos personas murieron por accidentes con fuegos artificiales y tuvo lugar una ola de violencia contra la policía y los servicios de emergencia que las autoridades calificaron como “sin precedentes”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de enero, en lo que fue una de las Nocheviejas más tensas de los últimos años, justo antes de la entrada en vigor de una prohibición nacional sobre la venta de fuegos artificiales a consumidores

Incendio devastador en Ámsterdam

Uno de los sucesos más impactantes fue el incendio que devastó la Vondelkerk, una iglesia de estilo neogótico construida en 1872, ubicada junto al Vondelpark, uno de los espacios públicos más concurridos de Ámsterdam.

De acuerdo con autoridades municipales y cuerpos de emergencia, el fuego se declaró poco después de la medianoche. La torre de aproximadamente 50 metros de altura colapsó, mientras que el techo del edificio sufrió daños severos. No obstante, los ingenieros estructurales indicaron que existe la posibilidad de que la estructura principal pueda mantenerse en pie.

Hasta el momento, la causa del incendio no ha sido determinada, y la policía y los bomberos continúan con las investigaciones.

🇳🇱 | Empezamos el año 2026. La torre de la iglesia Vondelkerk en Ámsterdam se derrumba debido a un incendio. pic.twitter.com/YpYyYftikw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 1, 2026

La Vondelkerk no solo es un recinto religioso, sino también una atracción turística y cultural, por lo que su destrucción generó consternación entre residentes y visitantes.

Muertos y heridos por fuegos artificiales

Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas en los Países Bajos por accidentes relacionados con fuegos artificiales. Las víctimas fueron un adolescente de 17 años, fallecido en la ciudad de Nimega, y un hombre de 38 años, que murió en Aalsmeer, cerca de Ámsterdam.

Además, al menos tres personas resultaron gravemente heridas, mientras que hospitales reportaron numerosos ingresos por lesiones. El hospital oftalmológico de Róterdam informó haber atendido a 14 pacientes con daños oculares, incluidos 10 menores de edad, dos de los cuales requirieron cirugía.

Violencia “sin precedentes” contra la policía

La presidenta del sindicato policial neerlandés, Nine Kooiman, denunció una ola de violencia sin precedentes contra agentes y personal de emergencia durante la noche. La dirigente afirmó que ella misma fue alcanzada tres veces por fuegos artificiales y explosivos mientras cumplía funciones en Ámsterdam.

En varias ciudades, incluidos Ámsterdam y Breda, se reportaron ataques directos contra policías y bomberos. En Breda, grupos de personas lanzaron cócteles molotov contra los agentes.

La situación fue tan grave que poco después de la medianoche, el gobierno emitió una alerta excepcional a nivel nacional a través de los teléfonos móviles, solicitando a la población no llamar a los servicios de emergencia, salvo en casos donde hubiera vidas en peligro, debido a la saturación del sistema.

A pesar de que algunas ciudades establecieron zonas libres de fuegos artificiales, estas medidas tuvieron poco impacto real. Periodistas en ciudades como La Hayareportaron fuertes detonaciones hasta altas horas de la madrugada.

Según la Asociación Holandesa de Pirotecnia, los ciudadanos gastaron una cifra récord de 129 millones de euros en fuegos artificiales, impulsados en parte por el hecho de que esta fue la última Nochevieja antes de la prohibición oficial de su venta a consumidores.

Prohibición de fuegos artificiales

La Nochevieja de 2025 fue la última antes de que entre en vigor en todo el país la prohibición de venta de fuegos artificiales a consumidores, una medida impulsada durante años por médicos, policías, bomberos y autoridades locales, ante el alto número de heridos y los daños materiales recurrentes.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.