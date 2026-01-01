VIDEO: Indignación por policía que patea a niña que vendía afuera de un centro comercial en Filipinas

El incidente ocurrió en un conocido centro comercial y la reacción de la gente no se hizo esperar por lo que el elemento de seguridad fue despedido.

FILIPINAS.- Durante la celebración de Año Nuevo, un video viral en redes sociales ha generado indignación y debate. En las imágenes se observa a un guardia de seguridad fuertemente armado golpeando a una niña que vendía ramos de flores en la calle.

Testigos señalaron que el hombre le pidió en varias ocasiones que se retirara del lugar, pero la menor no hizo caso, lo que provocó que la situación se tornara violenta rápidamente.

El video, publicado en la cuenta X (@aapayes), muestra a una niña de aproximadamente 8 o 9 años de edad, que viste uniforme escolar, siendo pateada por el guardia.

La menor, lejos de quedarse callada, responde a la agresión y enfrenta al hombre, incluso llega a golpearlo después de ser víctima de la violencia ejercida por el elemento de seguridad

De acuerdo con lo que se ha revelado por algunos medios, el incidente ocurrió en un conocido centro comercial ubicado en el centro de Manila, la capital de Filipinas.

La reacción de la gente no se hizo esperar; la grabación desató una ola de indignación que llevó al despido inmediato del guardia.

Además, tuvo que ofrecer una disculpa pública a la familia de la niña, que decidió no presentar cargos contra el empleado, a pesar de que este destruyó la mercancía que la menor intentaba vender.

Video de la agresión a la menor sigue generado un intenso debate en redes

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. En redes sociales, muchas personas, especialmente residentes en Filipinas, han expresado su apoyo al guardia y han puesto en duda la historia de la niña.

Aseguran que en ese país es común que las personas se hagan pasar por grupos vulnerables para obtener la compasión de otros, por lo que esta niña en particular no era estudiante.

También señalaron que muchos niños que venden en las calles provienen de la provincia sureña de Mindanao, y que sus padres a menudo los envían no solo a vender dulces, sino incluso a robar en lugares públicos.

Debido a esta problemática, las autoridades y los centros comerciales suelen prohibir la entrada a estos menores para proteger a los clientes y mantener el orden. Por ello, aseguran que el guardia simplemente estaba cumpliendo con su trabajo al impedir la entrada de la niña.

La situación sigue generado un intenso debate sobre hasta dónde deben llegar las autoridades y cuál es la mejor manera de proteger a los niños.

🤔Una colegiala filipina se enfrenta a un guardia de seguridad armado en el centro de la capital, Manila, después de que este intentara expulsarla por la fuerza mientras vendía bocadillos. «El incidente provocó la indignación pública y el guardia fue despedido inmediatamente» pic.twitter.com/cf1ZcHiP65 — aapayés (@aapayes) December 31, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.