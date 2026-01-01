VIDEO: Querían robar el carro a una mujer y su esposo los hace correr a golpes

El asalto salió mal para los criminales que minutos antes sometieron a la fémina y al final tuvieron que salir corriendo.



2:34 pm

ARGENTINA.- Unos ladrones se llevaron la sorpresa de su vida luego de que un asalto saliera mal y tuvieran que salir huyendo tras ser golpeados por el esposo de la víctima. Todo quedó grabado en video y dio la vuelta a las redes sociales. Todo ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, cuando una joven arribó a su casa ubicada en el barrio Peralta Ramos Oeste. Sobre la avenida y a plena luz del día, estacionó el vehículo y descendió del mismo; se dirigió a la puerta del domicilio para abrir el portón, pero en ese instante dos motociclistas arribaron a toda velocidad con la intención de someterla. La mujer comenzó a gritar del susto y para avisar a sus familiares que se encontraban dentro de la casa. Uno de los motociclistas se quedó en la calle con la moto, mientras el otro la sometía para arrebatarle las llaves del vehículo. LE QUISIERON ROBAR EL AUTO A UNA MUJER Y SU PAREJA LOS ECHÓ A LAS TROMPADAS I Ocurrió en Mar del Plata. En la puerta de la casa ubicada sobre la calle Casildo Villar entre Magallanes y Ayolas, en el barrio Peralta Ramos Oeste. https://t.co/idAMhhMCAf pic.twitter.com/ssYjHWDOSx — TN – Todo Noticias (@todonoticias) January 1, 2026

Una vez que le quitó las llaves, subió al vehículo para arrancarlo, mientras su cómplice se subió a la banqueta para no estorbar el paso y que él pudiera salir con el carro hurtado. La mujer siguió gritando y tocando la puerta de su casa, muy alterada. Pero nadie imaginaba que saldría su marido a toda velocidad; fue directo a su carro y le abrió la puerta al ladrón para bajarlo a puñetazos. Comenzaron a golpearse ambos hasta que el esposo de la víctima se impuso al ladrón, quien se vio obligado a salir corriendo al igual que su cómplice. CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.