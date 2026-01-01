VIDEO: Querían robar el carro a una mujer y su esposo los hace correr a golpes

ARGENTINA.- Unos ladrones se llevaron la sorpresa de su vida luego de que un asalto saliera mal y tuvieran que salir huyendo tras ser golpeados por el esposo de la víctima. Todo quedó grabado en video y dio la vuelta a las redes sociales.
Todo ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, cuando una joven arribó a su casa ubicada en el barrio Peralta Ramos Oeste. Sobre la avenida y a plena luz del día, estacionó el vehículo y descendió
del mismo; se dirigió a la puerta del domicilio para abrir el portón, pero en ese instante dos motociclistas arribaron a toda velocidad con la intención de someterla.
La mujer comenzó a gritar del susto y para avisar a sus familiares que se encontraban dentro de la casa.