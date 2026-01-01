VIDEOS: Explosión en celebración de Año Nuevo deja al menos 40 muertos y 100 heridos graves en Suiza

El video muestra el momento exacto de la explosión ocurrida en una lujosa estación de esquí localizada en Crans-Montana en Suiza.

SUIZA.- Un festejo de Año Nuevo tuvo un fatal desenlace en Suiza, luego de que se registrara una explosión durante la cuenta regresiva para recibir al 2026. El saldo, hasta el momento, es de al menos 40 muertos y más de 100 heridos.

La tragedia ocurrió en un bar llamado «Le Constellation», en la exclusiva localidad de Crans-Montana. La causa que provocó la explosión es desconocida hasta ahora.

En los videos que circulan en redes, se muestra cómo las personas están congregadas frente a un escenario celebrando la llegada del Año Nuevo y comienzan la cuenta regresiva, cuando de pronto saltan chispas que podrían confundirse con fuegos artificiales; segundos después, se observa una gran llama en medio de los asistentes.

🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN SUIZA 🚨

Explosión en Crans-Montana durante Año Nuevo. Decenas de muertos y alrededor de 100 heridos, muchos con quemaduras graves, según medios suizos. Causa aún desconocida. pic.twitter.com/t3rjJtUzcm — Geg (@GdeTabarnia) January 1, 2026

Fuentes extraoficiales señalan que la causa habría sido una vela que cayó y propagó rápidamente las llamas al techo de madera del establecimiento, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

En las grabaciones también se ve a la gente corriendo para ponerse a salvo, así como a los bomberos intentando sofocar el fuego. Algunos de los heridos presentan lesiones de gravedad y quemaduras en gran parte de su cuerpo. La policía continúa investigando el incidente para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables.

🚨 ÚLTIMA HORA: 40 muertos y 100 heridos en una explosión ocurrida anoche en un bar de la estación de esquí suiza Crans-Montana, durante las celebraciones de Año Nuevo. ¿Terrorismo o accidente? pic.twitter.com/QhvQ49hw7T — Isaac (@isaacrrr7) January 1, 2026

