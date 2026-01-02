Alerta: circulan billetes falsos

Advierten que el pasado mes quisieron comprar mercancía con dos billetes falsos de 500 pesos en una tienda de abarrotes

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La circulación de billetes falsos en la capital tamaulipeca encendió las alertas entre comerciantes ambulantes, quienes manifestaron su preocupación ante el riesgo de ser víctimas de fraude, principalmente durante temporadas de alta actividad económica.

Ante este escenario, integrantes del comercio informal reforzaron la revisión de billetes de alta denominación para evitar pérdidas que afecten su sustento diario.

Paulino Cortés, dirigente de la Unión de Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos, informó que en la zona centro no se tienen registros recientes de billetes apócrifos; sin embargo, la alerta surgió tras un incidente ocurrido el 23 de diciembre.

Detalló que el hecho se presentó en una tienda de abarrotes de la colonia Moderna, donde se detectaron dos billetes falsos de 500 pesos, lo que motivó a emitir una advertencia preventiva entre los agremiados.

Finalmente, destacó que, a diferencia de otros años, durante diciembre no se reportaron robos o fraudes mayores, situación que atribuyó a la presencia constante de los cuerpos de seguridad en el primer cuadro de la ciudad.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON