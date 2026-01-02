Arranca 2026 con “tregua” de frentes fríos

Estiman que en los primeros 10 días de este año, no se registrarán frentes fríos severos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El inicio de 2026 transcurre con relativa calma en el panorama climatológico de Tamaulipas, ya que por el momento no existe un pronóstico cercano para la llegada de un nuevo frente frío.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, durante al menos los próximos 10 días se espera un predominio de temperaturas de templadas a cálidas en gran parte del estado, con valores máximos que podrían alcanzar los 30 grados centígrados, principalmente en las regiones centro y sur.

Este comportamiento atípico para la temporada invernal ha generado condiciones más estables, con mañanas frescas y tardes templadas, alejadas de los descensos bruscos de temperatura que suelen registrarse a inicios de año.

Especialistas señalan que este escenario representa un respiro tanto para la población como para las actividades productivas; sin embargo, advierten que no significa el cierre definitivo del periodo invernal.

Conforme a los patrones históricos, se mantiene la expectativa de que durante los meses de enero y febrero puedan presentarse eventos de mayor impacto, como tormentas invernales y descensos más marcados de temperatura.

Por ello, las autoridades recomiendan no bajar la guardia y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el invierno en Tamaulipas aún podría registrar episodios relevantes.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON