Arranca con alzas la cuesta de Enero

El 2026 arrancó con un golpe directo a los bolsillos: con más impuestos al consumo lo que provoca alza en productos y un deterioro acelerado del poder adquisitivo.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El arranque de 2026 “golpea” con una escalada de alzas en los precios de productos, servicios e incluso derechos públicos en Tamaulipas, impulsada por el aumento al salario mínimo, el ajuste al IEPS y el impacto acumulado de la inflación.

Los incrementos aprobados en el Paquete Económico 2026, particularmente los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), no solo encarecen muchos productos específicos, sino que detonaron una presión inflacionaria que amenaza con profundizar el deterioro del poder adquisitivo de miles de familias tamaulipecas desde el primer día de este año.

El alza en gasolinas y diésel tiene un efecto multiplicador más severo que en otras entidades.

Cada centavo de aumento adicional en el combustible se traduce en aumentos generalizados en precios finales, en la canasta básica y en los servicios más elementales, con especial impacto en municipios fronterizos como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, donde el comercio y la logística sostienen buena parte del empleo formal e informal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó las cuotas del IEPS conforme a la inflación, ajuste que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Las nuevas cuotas por litro quedaron de la siguiente manera:

Magna (menor a 91 octanos): 6.7001 pesos

Premium (mayor o igual a 91 octanos): 5.6579 pesos

Diésel: 7.3634 pesos.

Aunque el ajuste no se trasladó de inmediato al precio final de la gasolina regular, en la práctica el impacto inflacionario se produce de manera indirecta.

En Ciudad Victoria, por ejemplo, varias estaciones de servicio mantienen aún precios de cierre de 2025, con la gasolina Magna en 23.29 pesos y la Premium en 24.89 pesos por litro, como ocurre en la estación Monserrath. Sin embargo, especialistas advierten que este “congelamiento” es temporal y no elimina el efecto inflacionario en la cadena de costos.

Alza al IEPS va directo a los bolsillos

A la presión de los combustibles se suma el incremento en productos gravados por el IEPS, como refrescos, bebidas azucaradas, cigarros y alcohol, bienes de consumo extendido en la región.

El mayor salto porcentual se observa en las bebidas azucaradas, con un incremento cercano al 87% en el impuesto, lo que explica alzas de entre 15 y 20% en el precio final.

En tiendas de abarrotes y autoservicio, refrescos amanecieron este 1 de enero con incrementos de 2 a 3 pesos, mientras que productos como galletas y pan registraron aumentos de uno a dos pesos.

En el caso de las tortillerías, este 1 de enero no abrieron sus puertas; sin embargo, se anticipa un aumento de entre 2 y 4 pesos por kilo en los próximos días.

Los cigarros concentran el segundo mayor impacto, con un IEPS que escala hasta 200%, llevando algunas cajetillas de 80 pesos hasta los 103 pesos, como el caso de Marlboro, que así inició este 2026 su venta en tiendas de autoservicio.

Por el momento, se mantendrán los precios de la canasta básica del 2025, pero se advierte una escalada en los próximos meses derivado al incremento en los combustibles.

Inflación pega más en las calles

Especialistas subrayan que, aunque la inflación general proyectada para 2026 se ubica entre 3.7 y 4.0%, el impacto real para los hogares es considerablemente mayor, debido a que los aumentos se concentran en productos de consumo frecuente

En términos prácticos, una familia promedio en Tamaulipas podría enfrentar un incremento mensual de entre 7 y 12% en su gasto corriente en el primer trimestre del año, especialmente en transporte, bebidas, alimentos procesados y servicios.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

EXPRESO-LA RAZON