Atiende CR 4 servicios en fin de año y primer día del 2026

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un hombre resultó con heridas en el rostro, al explotarle un cohete en la cara, los primeros minutos del 1 de enero.

Tuvo suerte ya que la situación no pasó a mayores.

Ese fue uno de los 4 servicios proporcionados por la Cruz Roja Madero la noche del 31 y la madrugada del 1 de enero.

El lesionado por la explosión estaba de visita en la zona ya que es originario de Puebla.

Las quemaduras que sufrió fueron de primero y segundo grado, mismas que no afectaron los ojos, solo la frente y parte del pelo.

Por otra parte, en domicilios diferentes, dos personas fueron agredidas por perros.

En ambos casos, los canes huyeron al escuchar los cohetones, entrando a las viviendas.

Al tratar de retirarlos de sus domicilios, fueron mordidos.

También atendieron a un motociclista que derrapó en la avenida Monterrey.

El operador del vehículo de dos ruedas estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

En otro incidente, un hombre sufrió una herida en un dedo de la mano por tratar de abrir la puerta de su casa con un cuchillo.

Por Benigno Solís/La Razón