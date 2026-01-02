Bala perdida hiere a hombre

EL MANTE, TAMAULIPAS.- Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego durante los primeros minutos del Año Nuevo, luego de ser alcanzado por una bala perdida mientras se encontraba cenando con su familia al interior de su domicilio, ubicado al sur de la ciudad.

Los hechos se registraron en una vivienda situada sobre la prolongación Zaragoza, en la colonia Rosalinda Guerrero, donde la víctima celebraba la llegada del 2026 cuando de manera repentina sintió un fuerte impacto en una de sus piernas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el masculino comenzó a sangrar profusamente, percatándose minutos después de que un proyectil de arma de fuego se había incrustado en su extremidad inferior derecha, presuntamente producto de disparos realizados al aire en los festejos de Año Nuevo.

Familiares del lesionado realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, solicitando el apoyo de los cuerpos de auxilio y de elementos de la Guardia Estatal.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al herido al área de urgencias del Hospital General para su valoración médica.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a la ciudadanía a evitar realizar disparos al aire, ya que este tipo de prácticas pone en riesgo la vida de personas inocentes.

POR. JUAN MARTÍN ESPERANZA

EXPRESO LA RAZÓN

FOTO Juan Martín Esperanza