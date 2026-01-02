Choque de carro y moto deja dos lesionados en Altamira

Peritos de Tránsito a cargo de Pablo Fernández elaboraron el parte informativo y acordonaron el área del siniestro.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un choque registrado la noche del 1 de enero en el centro de Altamira dejó como saldo dos personas lesionadas y el presunto responsable detenido.

La Dirección de Seguridad Vial, informó que e percance ocurrió a las 22:12 horas en el cruce de las calles Abasolo y Morelos, provocado por no respetar la señal de alto.

En el accidente participaron un automóvil Nissan March modelo 2016, conducido por Roberto «N» de 24 años, y una motocicleta Yamaha color negro operada por Everardo «N» de 23 años.

Debido al impacto, el motociclista resultó lesionado y requirió ser trasladado al hospital del IMSS en Ciudad Madero, mientras que su acompañante, Nadia «N» de 21 años, fue llevada al Hospital General de Tampico «Dr. Carlos Canseco» para su atención médica.

Peritos de Tránsito a cargo de Pablo Fernández elaboraron el parte informativo y acordonaron el área del siniestro.

Tras confirmarse las lesiones de los involucrados, el conductor del automóvil fue detenido y los vehículos quedaron a resguardo en el mesón.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

El caso fue turnado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades por el choque y las lesiones provocadas.

Por. Oscar Figueroa

La Razón