Chucho: Es Chucho

EL RESBALÓN/ MARIO ALBERTO PRIETO

Hoy en día el PAN Tamaulipas es oposición y sólo está gobernando en puros “ranchitos”, pues hace un año no logró mantenerse en ninguna de las 7 ciudades mas importantes de la entidad: En Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Cd Victoria, Altamira y en Madero lograron quedarse los guindas.

Y la gran Victoria de las elecciones locales del 2024, para los Morenos, fue sacar a los panuchos de Tampico, al ser el bastión y la joya de la corona para el PAN.

Pero, dos personajes quedaron victoriosos, y como los héroes de la película: Chucho Nader, como Diputado Federal y Pepe Schekaiban, como Legislador local, fueron los únicos distritos que se ganaron en todo el estado, todo los demás se perdieron, y son los únicos que llegaron como ganadores a su curul, el resto como

PERDEDORES.

Ambos traen un buen “aplausómetro” entre la raza, pero Chucho Nader, se ha consolidado como una Marca con mucha fuerza al interior del PAN.

Pero también los tampiqueños conocen perfectamente quién es Chucho Nader, por eso se mantiene en sus corazones y le tienen un aprecio muy especial, pues lo recuerdan rifándosela por esta ciudad.

Es de los pocos políticos que puede presumir que su imagen no tuvo un desgaste político, por el contrario salió bien librado de los 6 años de Gobierno por su trabajo y sus resultados.

A donde Chucho va : la raza lo saluda y en cada publicación que hace en sus redes sociales se ve reflejado, en likes, los resultados de su trabajo político.

Hoy, también desde su trinchera como empresario, busca poner su granito de arena a través del equipo de la Jaiba Brava, donde proyecta el amor y pasión que tiene por

Tampico.

Y se lo reconfirmaron, hace días que fue la posada del Comité Municipal, donde Chucho, agarró el micrófono y prendió a los panuchos.

Pues le reconocen su trabajo, su dedicación a Tampico y cada uno de los logros de su administración, al coronarla como la mejor de los 4 alcaldes con sello azul que ha llegado a la casona de la calle Colón.

Un discurso que no estaba planeado que llegara a las redes sociales, pero alguien lo grabó y lo subió, donde hasta porras le echaron al ex alcalde.

Quedando como un líder moral en el PAN Tampico que representa la Unidad y los tiempos de gloria para este partido.

Y está más que claro : Chucho es Chucho, para los panistas porteños, y van a jalar con él, para donde se mueva.

Hoy, a más de un año de la derrota, así andan las cosas con los panuchos.

OJALÁ : TENGAMOS MEJORES FUNCIONARIOS PARA ESTE 2026

Esperemos que los tres alcaldes en turno de la zona sur de Tamaulipas puedan realizar sus evaluaciones y hacer los cambios de funcionarios de primer nivel que no han del el ancho.

Ya llevan un año de gobierno, por lo que este segundo, por lo que en este segundo ya no hay tiempo para seguir experimentando, ya deben de concretarse acciones más directas queden mejores resultados.

Hay muchos temas prioritarios en los municipios de Tampico, Madero y Altamira que urgen y que ojalá que pronto se cristalicen para que la ciudadanía de verdad pueda tener una mejor calidad de vida.

El tema de los drenes pluviales para que se disminuyen los estragos por las inundaciones, hay familias muy dolidas, muy enojadas con este tema porque nadie queremos estar en sus zapatos cuando llueve.

Es importante que se concluya el hospital, los nuevos hospitales de ISSSTE y Civil de Madero, para que la población tenga acceso a sistemas de salud, más dignos y con mejor atención .

También, ojalá que alguien haga algo para que en el Seguro Social se disminuyan las necesidades que se tienen en materia de medicamentos de infraestructura, este de camas de personal, porque fue un año caótico del 2025, para el IMSS de Madero y esto no puede estar sucediendo .

Se vivieron historias de terror en el hospital general, Núm 6, Ignacio García, Téllez, y la raza tiene derecho a que se le atiende, se le atienda médicamente bien . Porque no están pidiendo nada regalado, se pagan unas cuotas, es un servicio y se debe de cumplir eficientemente.

Por. Mario Alberto Prieto