Dan de baja mil 500 negocios en meses

De acuerdo a reportes del IMSS entre diciembre de 2024 y ocubre de 2025 los dueños de esos negocios se dieron de baja ante el IMSS

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, alrededor de mil 500 patrones se dieron de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, debido al cierre de empresas o a la falta de actualización de su vigencia, informó Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en el estado.

No obstante, en ese mismo periodo, el número de trabajadores asegurados creció en 4 mil 442, al pasar de 906 mil 997 a 911 mil 417, según datos del IMSS.

Rodríguez Padrón señaló que será necesario esperar el informe de cierre de año o de inicios de 2026 para contar con una evaluación más precisa sobre el comportamiento del sector empresarial.

De acuerdo con cifras del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Tamaulipas, el número de patrones registrados disminuyó de 32 mil 442 a 31 mil 021.

Por municipio, Victoria pasó de 4 mil 689 a 4 mil 571 patrones; Reynosa de 6 mil 656 a 6 mil 462; Tampico de 9 mil 992 a 9 mil 558; Mante de 2 mil 239 a 2 mil 049; Nuevo Laredo de 4 mil 276 a 4 mil 041, y Matamoros de 4 mil 590 a 4 mil 340.

En cuanto al empleo, Victoria registró un aumento de 3 mil 792 trabajadores, al pasar de 86 mil 263 a 90 mil 055. Reynosa también mostró crecimiento, al subir de 284 mil 649 a 287 mil 172 asegurados.

En contraste, Matamoros y Tampico reportaron las mayores pérdidas de empleo formal, al pasar de 140 mil 003 a 138 mil 866, y de 232 mil 073 a 230 mil 813, respectivamente.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON