Evitan que paseantes alcoholizados ingresen al mar

Los visitantes se negaban a acatar las indicaciones que les daban los rescatistas.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Salvavidas de playa Miramar, evitaron que personas bajo los influjos de bebidas alcohólicas ingresaran al agua por el gran riesgo que corrían, la mañana del jueves.

Los visitantes se negaban a acatar las indicaciones que les daban los rescatistas.

Y es que el oleaje era tan fuerte que fácilmente podía arrastar a quien entrara al agua.

Álvaro Balleza, quien labora como salvavidas, señaló que varios paseantes arribaron a Miramar llegaron a temprana hora tras convivir en los festejos de fin de año.

La mayoría estaba bajo los efectos del alcohol y trataban de cualquier manera ingresar al agua.

«Era gente amanecida, que viene de los convivios, hemos estado controlando toda esa situación, batallamos un poco en la mañana con algunos turistas que estaban renuentes pero todo se tranquilizó», aseguró.

«Tuvimos en la torre 7 un grupo grande, una familia completa que andaban aparte de tomados agesivos pero los supimos controlar y ponernos de acuerdo en los reglamentos de playa», explicó.

Dio a conocer que mantienen seguridad en la orilla de playa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

En el área de Escolleras, hay otro grupo de salvavidas que labora de 3 de la tarde a 11 de la noche.

Por. Benigno Solís/La Razón