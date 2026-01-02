Fallece pasajero durante vuelo Madrid–Monterrey; aeronave fue desviada a Canadá

De manera preliminar, se informó que la causa habría sido natural, sin indicios de violencia ni de un evento externo relacionado con la operación del vuelo.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un pasajero mexicano falleció durante un vuelo internacional que cubría la ruta Madrid–Monterrey, operado por Aeroméxico, lo que obligó a la tripulación a activar los protocolos de emergencia y desviar la aeronave a Goose Bay, Canadá.

De acuerdo con reportes preliminares, el pasajero fue identificado como José Mario Terán González, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien viajaba de regreso a México. Durante el trayecto transatlántico presentó una emergencia médica a bordo, por lo que el personal de cabina solicitó apoyo sanitario conforme a los procedimientos internacionales de aviación civil.

Fuentes consultadas indican que, ante este tipo de situaciones, las aerolíneas están obligadas a evaluar la condición del pasajero, solicitar asistencia médica remota y, de ser necesario, realizar un aterrizaje no programado en el aeropuerto alterno más cercano que cuente con servicios médicos y migratorios adecuados, como ocurrió en este caso con Goose Bay.

Tras el aterrizaje, autoridades locales y personal médico confirmaron el fallecimiento del pasajero. De manera preliminar, se informó que la causa habría sido natural, sin indicios de violencia ni de un evento externo relacionado con la operación del vuelo.

José Mario Terán González era docente jubilado, con una trayectoria reconocida en la Secundaria General No. 2 “Arquímedes Caballero Caballero”, en Ciudad Victoria. Su fallecimiento generó expresiones de condolencia en círculos educativos y sociales de la capital tamaulipeca.

Aeroméxico no ha detallado públicamente la causa médica específica, lo cual es consistente con los protocolos de privacidad y protección de datos personales, aunque confirmó que la tripulación actuó conforme a la normatividad internacional y que el resto de los pasajeros fue atendido tras el aterrizaje de emergencia antes de reanudar su itinerario.

Especialistas en aviación señalan que los fallecimientos a bordo, aunque poco frecuentes, pueden ocurrir en vuelos de larga duración debido a condiciones preexistentes, cambios de presión, deshidratación o eventos cardiovasculares, por lo que las aerolíneas mantienen capacitación constante de sus tripulaciones para atender emergencias médicas en cabina.

Las autoridades correspondientes continuaron con los trámites consulares y administrativos para el manejo del caso y el traslado del cuerpo, conforme a la legislación internacional aplicable.

