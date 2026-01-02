Fijan plazo de 15 días para erradicar gusano barrenador

Autoridades activan cerco sanitario y delimitan 20 kilómetros de dónde se localizó el primer caso, por lo que estiman que en 15 días se declarará a la entidad libre de la enfermedad

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque ya se confirmó el primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas, en un plazo aproximado de 15 días la entidad podría volver a ser declarada libre de esta enfermedad, gracias al cerco sanitario inmediato y a las acciones de contención reforzadas implementadas por autoridades estatales, federales y municipales.

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, informó que tras la detección del brote en el municipio de Llera se activaron de manera oportuna los protocolos sanitarios correspondientes, lo que permitiría evitar la propagación del parásito.

Explicó que incluso antes de la confirmación del caso positivo ya se realizaban labores preventivas en distintas regiones del estado, principalmente en la zona sur, donde se reforzó la vigilancia sanitaria.

Detalló que se llevaron a cabo reuniones con presidentes municipales y cabildos para coordinar estrategias de contención, las cuales no solo se enfocaron en el ganado bovino, sino también en otros animales que pueden fungir como vectores.

“Empezamos a reforzar acciones; en Tampico y Ciudad Madero, aunque no cuentan con zonas rurales, sí existen animales utilizados para labores urbanas, y todo ese ganado equino está siendo desparasitado”, señaló.

Tras confirmarse el caso el pasado 26 de diciembre —correspondiente a un becerro nacido el día 19— se activó de inmediato el protocolo sanitario en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Varela Flores subrayó que se trata de un caso focalizado y no relacionado con la movilización de ganado, lo que reduce significativamente el riesgo de dispersión.

“Se delimitó una zona focal de 20 kilómetros y una perifocal de 40 kilómetros, donde personal especializado realiza revisiones rancho por rancho y casa por casa, desparasitando todo el ganado”, precisó.

Añadió que, de mantenerse el control sin nuevos registros durante ese periodo, el brote se declarará inactivo.

En este contexto, se prevé que Tamaulipas supere esta situación sin afectaciones mayores para el sector ganadero y sin una dispersión riesgosa del parásito.

“Si en 15 días no se presenta un nuevo caso en esa área, el brote se desactiva y Tamaulipas vuelve a considerarse estado libre”, afirmó, al recordar que un escenario similar ocurrió recientemente en Nuevo León, donde los casos fueron contenidos sin afectar su estatus sanitario.

Como parte del blindaje, se intensificaron las labores de trampeo y se autorizó la liberación masiva de mosca estéril en la región afectada, una de las estrategias más efectivas para romper el ciclo del gusano barrenador.

“Estamos realizando un trampeo muy intensivo y reforzando la liberación de mosca estéril; con eso, sumado al barrido casa por casa, estamos seguros de que lo vamos a desactivar”, sostuvo.

Finalmente, Varela Flores reiteró que Tamaulipas mantiene cerrada la entrada de ganado en tránsito como medida preventiva y confió en que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno permitirá superar este episodio sin mayores consecuencias.

“Seguimos blindados y, con estas acciones, muy seguramente Tamaulipas volverá a estar libre del gusano barrenador”, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON