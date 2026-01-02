Mujer perdió la vida al ser arrollada por un autobús, mientras que su hijo menor de edad resultó severamente lesionado

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La tragedia se hizo presente en este segundo día del año 2026, al morir una mujer que fue atropellada por un autobús de la ruta Tampico-Playa Norte por Bulevar, mientras que su hijo menor de edad fue trasladado de urgencia a un hospital, donde es reportado como delicado.

El lamentable incidente ocurrió la tarde-noche de este viernes en la Avenida Tamaulipas, poco antes de llegar al cruce con la Avenida Monterrey, conocido como Crucero de Miramar, en Ciudad Madero.

Al sitio se movilizaron de manera rápida brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur, quienes lamentablemente ya nada pudieron hacer por la mujer identificada como María V, quien por desgracia quedó sin vida sobre el pavimento.

A bordo de una ambulancia de la Cruz Roja fue trasladado al Hospital General de Tampico su hijo menor de edad, quien era reportado como delicado, quedando la zona acordonada por parte de elementos de la Guardia Estatal que detuvieron al chofer del autobús, llegando también en apoyo paramédicos de Protección Civil, mientras que del cuerpo sin vida darían fe agentes de la Policía Investigadora.

Por Mario Prieto