Mujer pierde la vida tras colapsar su casa por sismo en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado confirmó el fallecimiento de la mujer en Las Minas.

GUERRERO.- Una mujer perdió la vida en la comunidad de Las Minas, Guerrero, luego del sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes. De acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado, la vivienda de la víctima colapsó a causa del movimiento telúrico. Además, se reportaron personas con lesiones menores que ya reciben atención médica.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo ocurrió a las 07:58 horas, con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 5 kilómetros. El evento fue perceptible en varias entidades, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Michoacán y Oaxaca.

Evelyn Salgado confirma la muerte y coordina atención

La gobernadora Evelyn Salgado confirmó el fallecimiento de la mujer en Las Minas y señaló que brigadas de protección civil se encuentran desplegadas en las comunidades más afectadas.

Desafortunadamente, una mujer en la comunidad de Las Minas perdió la vida, a consecuencia de que colapsó su vivienda, vamos a brindarle la atención a la familia. Hasta el momento, el reporte es de una persona fallecida”

Salgado mantiene comunicación constante con el gobierno federal y con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de coordinar la atención inmediata y evaluar los daños en la región.

Evelyn Salgado confirma la muerte y coordina atención

La gobernadora Evelyn Salgado confirmó el fallecimiento de la mujer en Las Minas y señaló que brigadas de protección civil se encuentran desplegadas en las comunidades más afectadas.

Desafortunadamente, una mujer en la comunidad de Las Minas perdió la vida, a consecuencia de que colapsó su vivienda, vamos a brindarle la atención a la familia. Hasta el momento, el reporte es de una persona fallecida”

Salgado mantiene comunicación constante con el gobierno federal y con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de coordinar la atención inmediata y evaluar los daños en la región.

🚨 Lamentable

Una mujer perdió la vida tras el colapso de su vivienda en la comunidad de Las Minas, Guerrero, como consecuencia del sismo registrado esta mañana. Además, se reportan personas con lesiones menores, informó la gobernadora Evelyn Salgado (@EvelynSalgadoP).… pic.twitter.com/y5wNNPh03Y — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) January 2, 2026

Interrupción de la conferencia de Claudia Sheinbaum

El sismo también tuvo repercusiones en la Ciudad de México, donde la alerta sísmica se activó y miles de personas evacuaron edificios públicos y privados. En Palacio Nacional, la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida por el movimiento telúrico.

Sheinbaum pidió a los asistentes evacuar con calma y resguardarse en una zona segura. El protocolo de emergencia se activó de inmediato, y tras unos minutos la conferencia se reanudó.

Reporte preliminar en la Ciudad de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, de manera preliminar, no se registraron daños graves en la capital del país. Sin embargo, se mantienen recorridos de supervisión en infraestructura estratégica y edificios públicos.

En la alcaldía Benito Juárez se registró la muerte de una persona, lo que constituye el saldo más lamentable en la capital del país. Además, se reportaron crisis nerviosas y evacuaciones masivas en distintos puntos de la ciudad.

La víctima era un adulto mayor de 67 años que se encontraba en un edificio de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Durante la evacuación preventiva por el sismo de magnitud 6.5, el hombre resbaló y cayó por las escaleras cuando intentaba desalojar el inmueble.

Afectaciones en Guerrero

En la comunidad de Las Minas, vecinos relataron que el temblor se sintió con gran intensidad y que varias viviendas presentan grietas y daños estructurales. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero desplegó brigadas para levantar un censo de daños y coordinar la entrega de apoyos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR