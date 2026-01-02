Ofrecen el mercado de Altamira para que agricultores vendan sus cosechas

Actualmente operan 85 locales en el inmueble, pero existen espacios en renta para nuevos comerciantes.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Mercado Santander de Altamira dispone de espacios para que los agricultores vendan sus productos.

El representante de los locatarios, Roberto Cruz Mancilla, dijo que el objetivo de esta propuesta es generar mayor movimiento comercial y ampliar la variedad de artículos para los consumidores.

Las dimensiones de estos sitios varían entre los 6 y 9 metros cuadrados, con costos mensuales que oscilan entre mil 200 y mil 500 pesos.

Cruz Mancilla aclaró que, aunque todos los locales tienen dueño, los interesados pueden rentar directamente con los propietarios actuales.

Para el sector social y agricultores con productos de temporada, el mercado cuenta con áreas habilitadas donde incluso pueden realizar ventas desde sus camionetas en el estacionamiento.

Invitó a los productores locales, incluidos quienes realizaron manifestaciones recientes en carreteras, para que aprovechen estas instalaciones.

En la planta alta se concentra la zona gastronómica, aunque la ocupación en esa área es baja, agregó que la falta de un eleva

