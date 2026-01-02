Proponen regreso de Guardia Municipal en Tampico para reforzar seguridad y comercio

El líder empresarial recordó que el marco legal ya permite retomar las policías municipales y señaló que su implementación debe darse con límites claros.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El regreso de la Guardia Municipal a Tampico podría convertirse en un refuerzo clave para la seguridad local, especialmente en zonas comerciales y turísticas, ante el déficit de elementos policiales en el sur de Tamaulipas, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Eduardo Manzur Manzur.

El líder empresarial recordó que el marco legal ya permite retomar las policías municipales y señaló que su implementación debe darse con límites claros.

“Salió una Ley donde se permiten policías municipales empiezan a tocarse ese tema. Que sería bueno que Tampico cuente con policía propia que tenga incluso algunas actividades o facultades que pudieran ser limitadas porque también ya vimos lo que pasó en años anteriores. Pueden ser muy buenos coadyuvantes”

Manzur Manzur advirtió que la región enfrenta un déficit importante de personal de seguridad, al señalar que lo mínimo deseable para la zona sur serían 850 elementos.

“Lo que sería lo mínimo deseable para la zona sur 850 policías, hoy en día andamos alrededor de la mitad… Tenemos que trabajar para tener a través de las policías municipales entre 100,150 policías por municipio”

Indicó que la Guardia Municipal permitiría fortalecer la presencia preventiva en áreas estratégicas, en coordinación con fuerzas estatales y federales.

“Pueden ser coadyuvantes y tener presencia en zonas comercial y turística y esto podría coadyuvar mucho lo que se tiene más robusto Guardia Estatal y las corporaciones de SEDENA y Marina una forma de disuadir”

Tras el reciente robo a una tienda de ropa en la calle Aduana, en el centro de Tampico, aclaró que el negocio no pertenece a CANACO; sin embargo, pidió no relajar la vigilancia.

“Hay vigilancia privada en algunos comercios para buscar disuadir este tipo de robos… ya habíamos pasado hace algunos años. Sabemos es una banda de gente de fuera… hemos levantado la voz a través de la Mesa de Seguridad que se refuerce la vigilancia»

Finalmente, el presidente de CANACO Tampico señaló que, al depender de la Federación, los elementos enviados suelen ser reasignados a otros estados, por lo que una Guardia Municipal permitiría garantizar vigilancia permanente en una ciudad que se mantiene entre las de mejor percepción de seguridad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón