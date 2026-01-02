Puntea Tamaulipas en deportaciones

Los cruces fronterizos de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa son la puerta de regreso de paisanos y extranjeros echados de Estados Unidos durante 2025

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas se mantiene como uno de los principales cruces de personas deportadas desde Estados Unidos durante 2025, por lo que hasta septiembre del año pasado casi 30 mil connacionales fueron repatriados a través de la frontera del Estado.

Cifras oficiales detallan que el flujo de repatriaciones, tanto de mexicanos como de extranjeros, es siendo significativo, por lo que representa retos humanitarios y logísticos para autoridades y organizaciones civiles.

A nivel nacional se reporta que 145,537 mexicanos han sido deportados desde Estados Unidos durante todo 2025, por vía terrestre y aérea, según cifras de la Secretaría de Gobernación.

Tamaulipas se posiciona como uno de los principales estados por donde ingresan personas repatriadas, por sus cruces fronterizos en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.

De acuerdo a cifras del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, hasta septiembre de 2025 casi 30 mil connacionales fueron repatriados a través de la frontera de Tamaulipas.

De estos, cerca de 4 mil son originarios del estado, en tanto que el resto es originaria de otras entidades de la República, por lo que se consolidanda a Tamaulipas como el principal punto de retorno de connacionales del país.

Una parte de las personas no mexicanas deportadas son apoyadas para regresar a sus países de origen, con asistencia del gobierno mexicano.

En 2025 al menos 2,539 extranjeros han recibido apoyo para regresar a sus naciones tras ser deportados desde Estados Unidos.

Además de las deportaciones y repatriaciones directas,

Tamaulipas también enfrenta el reto de atender a migrantes que permanecen en estaciones migratorias y albergues mientras se define su situación legal o administrativa.

Estas personas no son deportadas de inmediato ni regresadas a su país de origen, sino que quedan en una “caja aparte”, en espera de resoluciones migratorias o asistencia para regularizar su estatus.

Sobre ello,autoridades estatales han informado que, aunque las cifras de repatriación han tenido variaciones durante 2025, Tamaulipas continúa como el principal punto de ingreso de repatriados a nivel nacional.

El cruce de Matamoros sigue liderando las repatriaciones, seguido por Reynosa y Nuevo Laredo, y se mantiene la colaboración con programas federales como “México te Abraza”, enfocados en la atención integral de los migrantes retornados.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON