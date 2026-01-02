Recibe DIF Altamira donación de juguetes y bicicletas

Fundación Vidal entrega más de 290 obsequios para niñas y niños del municipio

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, C.P. Rossy Luque de Martínez, recibieron una importante donación de juguetes y bicicletas por parte de la Fundación Vidal, destinada a fortalecer las acciones sociales en beneficio de la niñez altamirense.

La entrega se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, donde las autoridades agradecieron el respaldo solidario del Lic. Rodrigo Rodríguez Sánchez, Director General de Organización Rodríguez, así como de su esposa, la Sra. Erika de Rodríguez, y su hijo Cristóbal Rodríguez.

En total, la Fundación Vidal donó 282 juguetes y 15 bicicletas, los cuales serán distribuidos a través del Sistema DIF Altamira, con el propósito de llevar alegría y momentos de felicidad a niñas y niños de distintos sectores del municipio.

Durante el acto, el alcalde Armando Martínez Manríquez destacó la importancia de la colaboración entre el sector social, empresarial y el gobierno municipal para impulsar acciones que contribuyan al bienestar de las familias altamirenses, mientras que la presidenta del DIF reiteró el compromiso de seguir trabajando con sensibilidad y cercanía en favor de quienes más lo necesitan.

Por Staff