Registran el primer nacimiento de 2026 en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una niña se convirtió en la primera bebé nacida en Altamira este 2026. El alumbramiento ocurrió este 2 de enero a la 01:32 de la madrugada en el Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, donde se reportó el buen estado de salud de la recién nacida.

Autoridades locales acudieron para dar la bienvenida a la bebé que pesó 3.130 kg y midió 49 centímetros, además de

brindar apoyo a su madre, la señora Monserrat Vázquez Valdez.

Como gesto se realizó la entrega de kits para bebé y diversos obsequios especiales para cubrir las necesidades de la pequeña en sus primeros días de vida.

El personal médico del hospital acompañó a la familia durante el proceso y destacó la importancia de este evento para la comunidad altamirense en este segundo día de enero.

Por Oscar Figueroa

La Razón