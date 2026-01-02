Rescatan a bomberos voluntarios en la ‘Mai’

Al notar que una casa se incendiaba cuatro acudieron a ayudar, pero quedan atrapados en una segunda planta; resultaron ilesos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La madrugada del 1 de enero, el techo de una vivienda en la colonia Mainero se incendió, por lo que bomberos acudieron al lugar para controlar las llamaradas.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la calle Mutualismo número 11, en la colonia González.

Al arribar, los efectivos fueron informados de que cuatro jóvenes habían subido a la segunda planta para intentar sofocar el fuego, pero quedaron atrapados.

Con ayuda de una escalera adicional, los bomberos procedieron a auxiliarlos y lograron bajarlos sin mayores contratiempos.

Afortunadamente, ninguno presentaba intoxicación alguna. Se supo que se trataba de vecinos que intervinieron, ya que los dueños de la casa no se encontraban en ese momento.

Según los reportes, el fuego consumió un techo de palma.

Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro.

También se informó que la familia dueña de la vivienda no estaba presente, pues se encontraba celebrando el Año Nuevo con otros parientes

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón