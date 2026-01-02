Rezago millonario en predial aprieta finanzas de Tampico; arrancan cobros 2026

El resto es un rezago que oscila entre 200 y 250 millones de pesos, monto que impacta directamente en la capacidad financiera del municipio.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un rezago acumulado hasta de 250 millones de pesos en el pago del impuesto predial arrastra el municipio de Tampico, situación que llevó al Ayuntamiento a iniciar formalmente el cobro de esta contribución desde las 8:00 horas de este viernes 2 de enero de 2026, informó el director de Catastro, Luis Eduardo Ramírez Ávila.

El funcionario expresó que durante 2025 se recaudaron alrededor de 90 millones de pesos, cifra que representa apenas una parte del padrón total, ya que existen aproximadamente 106 mil cuentas, de las cuales solo el 70 por ciento se encuentra al corriente.

Ramírez Ávila explicó que para incentivar el cumplimiento el gobierno municipal de Tampico mantiene un descuento del 15 por ciento por pronto pago, así como un 50 por ciento para adultos mayores con credencial del INSEN.

El director de Catastro señaló que desde la apertura de cajas se ha registrado una importante afluencia de contribuyentes, reflejo de la respuesta ciudadana al arranque del cobro anual.

Ramírez Ávila recordó que el impuesto predial puede pagarse en línea a través del portal tampico.gob.mx, ingresando la clave catastral, con envío automático del comprobante digital.

Las oficinas de Catastro e Ingresos en el Palacio Municipal y la delegación de la zona norte atienden de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, con el apoyo de cerca de 80 trabajadores.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón