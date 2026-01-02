Siguen los cambios de funcionarios en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el ayuntamiento de Altamira, continúan los cambios de funcionarios, a quienes se les pidió estar disponibles las 24 horas.

Durante la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo autorizaron la licencia de la primera síndica, Blanca Leticia Guzmán Hinojosa, quien se separa de su cargo para asumir la Secretaría de Bienestar Social, en lugar de Romel Martínez Flores.

Tras la aprobación de su licencia temporal por un periodo mayor a 90 días, la funcionaria rindió la protesta de ley correspondiente para iniciar sus funciones de manera formal dentro del gabinete municipal.

Asimismo, el cabildo tomó protesta a Ana Rosa Rangel Díaz, quien asumirá la posición de primera síndica. Con este acto, se integra de manera oficial al Cabildo de Altamira para dar continuidad a las labores de la sindicatura.

A decir del alcalde Armando Martínez Manríquez, estos movimientos forman parte de una serie de designaciones que buscan optimizar el funcionamiento de las áreas operativas del municipio y que el proceso se llevó a cabo conforme a los protocolos legales establecidos en el marco de la sesión ordinaria de este día.

Por Oscar Figueroa

La Razón