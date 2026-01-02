Sismo sorprende a hombre que hacía Kayak en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero

GUERRERO.- El sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, registrado a las 07:58 horas de este viernes 2 de enero del 2026 generó miedo en la población mexicana, sobre todo en la zona occidente, oriente, sur, suroeste y centro de México. Luego del movimiento telúrico, decenas de videos del temblor fueron publicados en las redes sociales dejando ver cómo se sintió este fenómeno natural en las distintas partes del país.

Sin embargo, de todos esos videos hay uno en particular que esta conmocionando a los usuarios de las distintas plataformas en internet. Se trata de un video que fue grabado en la laguna de Coyuca de Benítez, en Guerrero, justo en el momento en que se sintió el sismo que sacudió al menos 8 entidades del país (CDMX, Veracruz, Morelos, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Colima).

El clip que fue grabado con el teléfono celular de una de las personas que practicaba Kayak en la laguna de Coyuca de Benítez, muestra como comienzan a salir burbujas del agua, al tiempo que las aves emprenden el vuelo y se genera más movimiento en la superficie.

La angustia en la Laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero. Así sorprendió el sismo a un hombre que practicaba kayak Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/Uv2lXRT4VK — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 2, 2026

El video capta los extraños movimientos que se perciben en la superficie de la laguna. La persona que graba dice a sus amigos: “Sigue temblando porque siguen saliendo burbujas”.

El material audiovisual ha generado miles de reacciones de en X y Facebook al conmocionar a quienes lo han visto. Sin embargo, de acuerdo con los sismólogos, durante un temblor, las ondas sísmicas agitan el fondo de la laguna, lo que puede causar licuefacción de los sedimentos y liberar gases atrapados como metano o aire, formando burbujas.

También generan oscilaciones llamadas seiches, que crean ondas en el agua. Y esto podría ser parte de lo que se vio en el video de Coyuca.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO