Tortilla aumentará 1 peso en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La próxima semana, el bolsillo de los victorenses tendrá un leve golpe por ser un nuevo año, y es que el kilo de tortilla aumentará 1 peso.

Así lo dieron a conocer comerciantes del rubro a Expreso, al ser cuestionados sobre cuál es el futuro económico de este producto de la canasta básica del mexicano, a lo que expuso doña Lupe quEE a partir del lunes entrada una nueva cuota.

«La otra semana va a subir (la tortilla). Esperamos 1 peso, que no sea tanto para la gente», informó doña Lupe, propietaria de una tortillería en la zona poniente de Victoria.

Así también, destacó que existen tortillerías donde el kilogramo lo dan hasta en 27 pesos, siendo de las más caras de la región centro de Tamaulipas.

Pero destacó que la gran mayoría lo venden aun en 22 pesos, siendo esta la última semana en que se ofrecerá a dicho precio, pues para la siguiente podrá encontrarse ya desde 23 hasta los 28 pesos.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN