VIDEO: Agua de alberca elevada se derrama en un hotel por sismo en CDMX

El hotel se encuentra ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en donde otros inmuebles han registrado daños menores

MÉXICO.- Una alberca ubicada en la cima de un hotel ubicado en las inmediaciones de Paseo de la Reforma se derramó desde las alturas, debido a la intensidad el terremoto de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, a las 07:58 horas de este viernes 2 de enero. El hecho fue captado en video y distribuido en redes sociales.

Testigos del momento se mostraron sorprendidos por el oleaje de la piscina, lo que provocó que el agua se desbordara y cayera hacia los pisos inferiores. El hotel se encuentra ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en donde otros inmuebles han registrado daños menores como plafones tirados, vidrios rotos, árboles caídos y fugas de gas.

Imágenes fuertes sobre el sismo de este 02 de enero. Así fue captado un edificio en la CDMX, mientras suscitaba el temblor de magnitud 6.5. 😨📷 Créditos: MVS Noticias #Temblor #Terremoto #alertasísmica pic.twitter.com/6U2KSXczfS — GuateToday (@GuateToday) January 2, 2026

🚨🌎 Así se vivió el sismo en CDMX desde un piso 14 #Sismo #CDMX pic.twitter.com/QluzQKXlOJ — El Heraldo de México (@heraldodemexico) January 2, 2026

En la misma alcaldía Cuauhtémoc, un flamazo se registró derivado de una fuga de gas en la calle de Artículo 123. El incidente se suscitó unos minutos después de que se registró el terremoto, pero fue sofocado rápidamente por el personal de Protección Civil, que también resguarda la zona.

🚨⚡ Explosión tras sismo en #CDMX Se reporta la explosión de una subestación eléctrica en la zona de Artículo 123 y Balderas, después del sismo de esta mañana. Autoridades atienden la emergencia; se pide evitar la zona.https://t.co/0GWmtF29yH pic.twitter.com/9xtlaJLmIJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Terremoto en Guerrero deja un muerto y 12 heridos en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tras la activación del protocolo de actuación por sismo, se tiene un reporte preliminar de una persona fallecida, 12 personas lesionadas, así como la caída de cinco postes y cuatro árboles en distintos puntos de la capital.

Asimismo, se registraron 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en diversas colonias. Las autoridades capitalinas evalúan dos estructuras por riesgo de colapso y realizan de manera preventiva la inspección de 34 edificios y cinco casas habitación.

La mandataria capitalina señaló que los equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Salud, así como el C5, se mantienen desplegados para brindar apoyo a la ciudadanía.

Así mismo, la jefa de Gobierno hizo una precisión respecto al funcionamiento del sistema de alertamiento sísmico: “Hago una precisión: el sistema de altavoces de la Ciudad de México tuvo una efectividad del 98%. En una comunicación previa se mencionó 97%, y es importante actualizar el dato para reconocer el esfuerzo técnico y operativo del @C5_CDMX que fortalece la prevención y la seguridad de la ciudad”.

Las autoridades capitalinas continúan con las revisiones y el monitoreo de posibles afectaciones tras el movimiento de 6.5 de magnitud.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO