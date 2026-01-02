VIDEO: Apuñala a tres personas tras arrojar arena a una familia en en la playa de Brasil

BRASIL.- Un sujeto apuñaló a tres personas con un arma blanca después de que le arrojara arena a una familia, que disfrutaba de sus vacaciones en la playa. Los hechos ocurrieron este jueves 1 de enero, alrededor de las 17:52 horas en la Playa Camboriú, en Santa Catarina, Brasil.

Un video captado con el celular de uno de los testigos y publicado en las redes sociales muestra el momento exacto en que el agresor es perseguido por turistas y prestadores de servicios de la playa hasta que finalmente fue detenido por elementos de la Guardia Municipal, quienes lo trasladaron a la comisaría.

🚨URGENTE – Criminoso esfaqueia banhistas em Balneário Camboriú e apanha de 30 banhistas pic.twitter.com/AuwTsuIb2z — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) January 1, 2026

De acuerdo con el reporte policial, tres personas resultaron heridas en el ataque, dos adultos masculinos que minutos antes le pidieron a su agresor que dejara de arrojarles arena, y un trabajador de un quiosco que intervino en la agresión.

Según informó la alcaldía, dos de los tres lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Ruth Cardoso donde se les reporta estable, mientras que el trabajador del quiosco recibió atención médica en el lugar por parte del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Ninguno de ellos presentó lesiones graves.

Las víctimas declararon que fueron atacados con un cuchillo, después de que le pidieron a su agresor que se detuviera de molestarlos.

Según el relato de una de las víctimas, el ataque supuestamente comenzó cuando el agresor arrojó arena a una familia. Cuando le pidieron que se detuviera, dos hombres de la misma familia. El sospechoso luego huyó e hirió a una tercera persona, esta vez un empleado.

