VIDEO: Astronautas de la EEI captan el primer amanecer de 2026

Astronautas de la Estación Espacial Internacional compartieron el primer amanecer de 2026 desde la órbita, en un año clave para la exploración lunar y espacial

ESTADOS UNIDOS.- Mientras millones de personas celebraban la llegada de 2026 en la Tierra, un grupo reducido de astronautas lo hizo desde una perspectiva imposible de replicar en el planeta. A bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), la tripulación capturó y compartió las imágenes del primer amanecer de 2026 visto desde la órbita, un fenómeno que marcó simbólicamente el inicio de un año clave para la exploración espacial.

El amanecer visto desde la Estación Espacial Internacional

Las imágenes fueron publicadas por Kimiya Yui, astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), quien actualmente forma parte de la Expedición 74. Las fotografías muestran el momento exacto en el que la luz solar comienza a iluminar el borde de la atmósfera terrestre, mientras la estación se desplaza a aproximadamente 28 mil kilómetros por hora.

Desde su órbita a unos 400 kilómetros de altura, la EEI completa una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos, lo que permite a los astronautas observar cerca de 16 amaneceres y atardeceres cada día. Sin embargo, el primer amanecer de un nuevo año mantiene un valor simbólico especial, incluso para quienes viven en microgravedad.

Datos clave de la Estación Espacial Internacional:

– Velocidad orbital: 28,000 km/h

– Órbitas diarias: 16

– Duración de cada órbita: 90 minutos

– Altura aproximada: 400 km sobre la Tierra Un año decisivo para la exploración espacial

El inicio de 2026 no solo fue significativo por la imagen compartida desde la órbita. Las principales agencias espaciales del mundo coinciden en que se trata de un año histórico para la exploración, con misiones que abarcan desde el regreso humano a la órbita lunar hasta la exploración de planetas y asteroides lejanos.

Entre los proyectos más relevantes se encuentran misiones tripuladas, exploración robótica y nuevos observatorios espaciales que ampliarán el conocimiento del sistema solar y del universo profundo.

