VIDEO: Avión privado en que viajaba Poncho de Nigris «aterriza de emergencia»

El empresario regiomontano, de 49 años de edad, es considerado polémica por sus declaraciones, pero en esta ocasión alarmó por lo que vivió

NUEVO LEÓN.- El empresario regiomontano Alfonso de Nigris Guajardo, quien es mejor conocido como Poncho de Nigris, vivió momentos de tensión cuando viajaba en un avión privado que lo llevó a Torreón, Coahuila, donde lo contrataron para que entregara unos premios, ya que los pilotos tuvieron problemas para aterrizar por el mal clima.

Fue mediante su canal de YouTube que el también generador de contenido, de 49 años de edad, publicó ayer 1 de enero de 2026 un video con la leyenda “tensión en las alturas” para narrar lo que sucedió. Lo sucedido fue dado a conocer en la cuenta de Twitter de La tía Sandra (@TuTiaSandra) y se precisa que los pilotos tuvieron que hacer un “aterrizaje de emergencia”.

“Vamos a ir a Torreón, tenemos viaje a Torreón. Está bien frío (…). Vamos a dar unos premios en Torreón. Vamos y venimos en avioncito privado”, expuso el generador de contenido. “Vámonos a esta aventura”.

Por qué el avión privado donde viajaba Poncho de Nigris no podía aterrizar

Poncho de Nigris grabó parte de su viaje de ida a Torreón desde Monterrey, Nuevo León. Igual documentó cómo fue la entrega de los premios que entregó, permitiendo que sus seguidores conozcan un poco más del trabajo que hace en eventos privados para los que lo contratan.

🚨 MOMENTOS DE TENSIÓN vivió PONCHO DE NIGRIS cuando el avión privado en el que viajaba no podía aterrizar por las condiciones climáticas‼️✈️🌧️ La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y el miedo fue evidente: hasta sus ojos se veían húmedos 😳😰… pic.twitter.com/UuKXGaRHH4 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 2, 2026

Poncho de Nigris, preocupado por el “aterrizaje de emergencia”

Sin embargo, la “aventura” del exparticipante de “La Casa de los Famosos México” (LCDLFM) se tornó complicada cuando iba de regreso a Monterrey debido a las malas condiciones del clima.

“Estamos a punto de llegar a Monterrey, pero tenemos problemas porque el clima está muy feo (…). Está totalmente cerrado el cielo y, al parecer, nos están diciendo aquí el capi, el piloto y el copiloto, que si no ven la pista nos vamos a tener que regresar a Saltillo. Estamos en Torreón, la ciudad más cercana para aterrizar, pero no sé qué vamos a hacer en Saltillo”.

El influencer regiomontano mantuvo la calma en lo que los pilotos determinaban qué sucedería, pero durante el intento de aterrizaje mostró mediante el video que era imposible ver la vista (de aterrizaje). Los pilotos empezaron a lograr que el avión privado descendiera, pero luego se mantuvieron en la misma altura porque la neblina no les permitía ver nada.

“A ver, estamos entrando a la nube para ver si podemos aterrizar. Vean cómo se ven los picos de las montañas. Esta es la prueba de fuego”, dijo el empresario regiomontano. “Está bien cerrado, no se ve nada”.

Para la fortuna de Poncho de Nigris y el resto de los tripulantes, todo salió bien durante el vuelo y los pilotos lograron aterrizar el avión privado, aunque demoraron un poco más de lo habitual para lograr esto. Por lo mismo, usuarios indican que no se trató de un “aterrizaje de emergencia”; en tanto, otras personas le desearon que siempre regrese con bien a su casa.

– “Poncho, que Dios te cuide te lleve y te regrese con bien siempre que sales de casa”

– “Ídolos el piloto y copiloto”

– “Me daría miedo subirme en un avión privado”

– “Wow, sí, qué nervio en el aire. Qué bueno que todo salió bien”

– “Eso es todo mi, James Bond de Nigris”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO