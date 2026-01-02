VIDEO: Cámaras captan balacera durante un concierto en Perú

El atentado contra un grupo musical en pleno concierto agrava la crisis de violencia en Perú, el ataque contra Carlos Miguel y orquesta se suma a otros dos registrados en 2025

PERÚ.- La inseguridad en Perú está generando alertas, pues en la víspera de Año Nuevo fue atacada la agrupación musical de Carlos Miguel y orquesta, este atentado es el primero del año, pero el tercero registrado contra grupo musicales, ya que otros dos ocurrieron en el 2025.

La agrupación musical se encontraba tocando cumbia romántica cuando se escucharon, al menos cuatro disparos. Desde una moto sicarios atacaron a los músicos que estaban sobre el escenario. El guitarrista Carlos Quispe resultó herido en el abdomen, mientras que el trombonista recibió un impacto de bala en el tórax.

Captan balacera durante concierto de cumbia

El instante quedó grabado en video, por cámaras de seguridad del lugar que registraron el momento exacto del atentado. En redes sociales también se han viralizado videos de la agresión que fueron captados por los asistentes al recital.

Ahí se ve el momento en que caen sobre la tarima los músicas y el público corre para resguardarse. En otros se observan minutos después cuando bajan a los músicos del escenario. Los heridos fueron trasladados el hospital Sergio Bernales.

Dos músicos resultan heridos en balacera

Autoridades no han dado a conocer las causas del ataque, sin embargo ya iniciaron las investigaciones. Se sabe que Carlos Miguel Morales, líder y vocalista de la banda ya había denunciado haber sido extorsionado de diferentes maneras, incluso con mensajes a su celular personal y a través de sus redes sociales.

Las heridas que recibieron los músicos no ponen en riesgo su vida, informaron autoridades del Ministerio de Salud. Este hecho ha causado indignación entre la comunidad peruana por la indiferencia de las autoridades ante los hechos de violencia que han ido aumentado en los últimos años.

