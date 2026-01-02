VIDEO: Hacía ritual de Año Nuevo para viajar y termina huyendo al escuchar balacera

MÉXICO.- En México, las celebraciones de Año Nuevo están llenas de tradición, simbolismos y rituales que buscan atraer prosperidad, amor, salud y nuevas experiencias. Entre las prácticas más conocidas se encuentra comer 12 uvas al compás de las campanadas, brindar con familiares y amigos, encender cohetes y, especialmente, salir a la calle con maletas para atraer viajes durante el año entrante. Sin embargo, como evidencia un reciente video viral, no todos estos rituales se realizan en un entorno seguro.La tradición que se volvió viral

Un video compartido en TikTok a través de la cuenta @.papiijuancho. mostró cómo un joven, siguiendo la creencia de que caminar con una maleta atrae viajes, salió de su casa durante la medianoche de Año Nuevo. En la grabación, que parece haber sido captada por un amigo o familiar cercano, se observa al joven caminando con calma mientras sostiene firmemente su equipaje, mientras su acompañante graba la escena entre risas y comentarios sobre la costumbr

Al inicio, los estruendos que se escuchaban en la calle parecían cohetes típicos de la celebración. Sin embargo, la situación cambió rápidamente: los ruidos se intensificaron, tornándose más fuertes y continuos, lo que provocó que el joven se asustara. En un instante, decidió regresar corriendo a su casa, con el rostro lleno de sorpresa y nerviosismo, mientras su amigo continuaba grabando la escena, mezclando risa y preocupación.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios que mezclaban humor y advertencia. Muchos usuarios señalaron que, aunque la tradición de salir con maletas es popular, es fundamental considerar las condiciones de seguridad y los posibles riesgos, especialmente en zonas donde se utiliza pirotecnia o hay antecedentes de incidentes durante las festividades.

La publicación se convirtió en un tema de debate sobre cómo adaptar las costumbres a la realidad actual, recordando que algunas tradiciones, aunque bien intencionadas, pueden derivar en situaciones peligrosas. Expertos en seguridad y ciudadanos compartieron la necesidad de cautela y de encontrar formas alternativas de cumplir los rituales sin exponerse a riesgos innecesarios.

Además, el video refleja una faceta más amplia de las celebraciones mexicanas: la combinación de alegría, creencias populares y cierta imprudencia, que puede generar situaciones tanto divertidas como arriesgadas. Para muchos, la escena del joven corriendo con su maleta se convirtió en un símbolo de la mezcla entre la tradición y los desafíos de la vida moderna, donde no siempre es seguro seguir los rituales al pie de la letra.

En conclusión, la historia del joven con su maleta no solo sacó sonrisas a quienes vieron el video, sino que también dejó un mensaje importante: las tradiciones pueden adaptarse, y la seguridad debe ser siempre una prioridad, incluso durante las fiestas más esperadas del año. Mientras algunos siguen creyendo en la magia de los rituales, este tipo de situaciones recuerda que la prevención y la prudencia son esenciales para disfrutar del Año Nuevo sin sustos ni accidentes.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR