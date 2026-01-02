VIDEO: Mujer muere al ser impactada por un rayo en la tirolesa

Al menos 149 rayos cayeron sobre la ciudad en cuatro horas, 48 de ellos tocaron el suelo y uno de ellos impactó la zona; la policía ya investiga para determinar responsabilidades

BRASIL.- Un momento de diversión se convirtió en la muerte de una mujer, de 30 años, que acompañada de su esposo y varios amigos decidieron disfrutar del último domingo del 2025 visitando un lugar turístico como lo es São Tomé das Letras, en Minas Gerais, Brasil. Sin embargo, la joven perdió la vida al ser impactada por un rayo durante un recorrido en una tirolesa.

De acuerdo con un boletín de Protección Civil de ese país, el incidente ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre, alrededor de las 16:45 horas, en un punto turístico elevado conocido como Pirâmide, cuando la región fue golpeada por una tormenta eléctrica, como se muestra en un video tomado en el lugar donde estaba la turista.

Según el boletín, 149 rayos cayeron sobre la ciudad en cuatro horas, 48 de ellos tocaron el suelo y uno de ellos impactó la zona de la Pirâmide, dejando dos personas heridas. Ambas fueron rescatadas en un vehículo particular y trasladadas al hospital.

En el informe policial presentado a la Policía Militar, se informa que la mujer identificada como Ana Paula resultó lesionada por la descarga eléctrica producida por un rayo provocándole un paro cardiorrespiratorio por lo que fue atendida por médicos de la Unidad Mixta de Salud de la ciudad, pero los médicos intentaron reanimarla, pero no sobrevivió.

Por lo que su cuerpo fue entregado a la familia y llevado directamente a la funeraria para ser enterrado la tarde del lunes 29 de diciembre en el Cementerio Parque Retiro da Saudade, en Citrolândia, en Betim.

En el informe policial, se agrega que un hombre también resultó herido en el lugar, el cual era un empleado de la tirolesa, por lo que fue rescatado y trasladado a un hospital de Três Corações (MG) en condición estable.

Sin embargo, existen discrepancias entre la versión de la empresa, que afirma que no es posible determinar la ubicación exacta del rayo, y la versión del esposo, que afirma que el rayo impactó en la base superior de la tirolesa.

La pareja de la víctima asegura que la tragedia podría haberse evitado con medidas de seguridad adicionales y una suspensión preventiva de la actividad. Por lo que la investigación continúa para esclarecer la trayectoria de la descarga eléctrica y determinar las responsabilidades legales de la empresa.

La investigación deberá verificar si debió interrumpirse la actividad tomando en cuenta la proximidad de la tormenta para aclarar si se trató de un error humano o negligencia por parte de la empresa responsable de la atracción.

Ana Paula de Jesus Oliveira tenía 30 años y llevaba seis años casada con Helbert Daniel, con quien trabajaba en el negocio familiar, un restaurante y un pequeño mercado en Betim, ciudad ubicada en la Región Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Según su esposo, ella era su «mano derecha».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO