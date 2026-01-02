VIDEOS: Sismo hizo grietas en las playas de Barra Vieja en Acapulco

Tras el terremoto, huecos en la arena fueron perceptibles y quedaron registrados en varias grabaciones y fotografías

GUERRERO.- Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes provocando daños en la Ciudad de México y en varias localidades de Guerrero, principalmente en el turístico puerto de Acapulco y en San Marcos, lugar del epicentro.

El sismo, que ocurrió a las 7:58 horas, fue a pocos kilómetros del famoso balneario, por se sintió con fuerza en la zona, dejando daños en casas y hoteles, además de postes y algunas palapas en las playas.

Justo fue sobre la arena, en la conocida zona de Barra Vieja, que las personas comenzaron a grabar el inusual fenómeno que se registró. En la dunas comenzaron a marcarse las grietas mientras la tierra se abría al momento de las sacudidas.

Varias líneas en la arena abierta se quedaron marcadas tras el temblor, mismas que fueron grabadas por diferentes personas en distintas zonas de la playa. En los videos, las personas indican que eso es Barra Vieja y el movimiento se sintió “fuertísimo”, por lo que no se imaginan lo terrible que debió ser experimentar el sismo en la zona del epicentro.

En una de las grabaciones se ve que la arena se hundió debajo de una cerca que había en la zona de playa. Las grietas en la arena son creadas por el movimiento de la superficie del suelo.

Daños en hoteles y comercios de Acapulco



En la zona turística, varios hoteles registraron daños en su fachadas, principalmente con la caída de acabados, plafones y algunos más la caída de azulejos o yeso en las habitaciones, aunque hasta el momento no se registran daños de gravedad.

Además, videos mostraron que en algunos comercios los productos que se encontraban en los anaqueles se habían caído, algunos de ellos rompiéndose y derramando su contenido sobre el piso.

Casas de CDMX, con afectaciones

En la Ciudad de México se registraron grietas y daños en algunos edificios, especialmente en la zona de Tlatelolco. En la colonia Álamos se reportó la muerte de un hombre durante el desalojo por el sismo.

Cómo reportar grietas en caso de sismo

Si vives en México, particularmente en la Ciudad de México, se recomienda llamar al 911 o a Locatel 56 58 1111. También puedes buscar al personal de Protección Civil de tu localidad para pedir una revisión del inmueble dañado.

También recuerda que puedes ponerte en contacto a través de medios digitales, como las redes sociales del C5 en la Ciudad de México o mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO