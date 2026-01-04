Arte y conocimiento milenario en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El conocimiento es acumulativo y con la práctica mejora, asi sucedió desde el Viejo Continente y sus culturas Magdalenienses sobre el periodo Solutrense entre 17 y 12 mil años a.C. y por supuesto de realizar actividades de caza mayor o menor de diversos mamíferos; se vino practicando hasta atravesar el continente y poco a poco siguiendo atos, manadas, rebaños incluso aves y otros.

No obstante mamíferos, aves y diversos animales cuentan con una constante, Tienen hiel…! Todos sabemos que si reventamos la hiel la carne se amarga y echa a perder, esto ya forma parte de un conocimiento Tradicional asi el uso de la piel, los huesos y las plumas incluso cuernos y más para realizar herramientas y adornos desde etapas muy tempranas y por supuesto el arte pintado o grabado en piedras, paredes y hasta en huesos.

Aun y pese a que se han derribado ya posturas de no darle el debido valor a la prehistoria el hombre y su evolución, nos son casi desconocidos en el Noreste Mexicano para nuestra sociedad; por seguir un eurocentrismo casi desconocemos los propios orígenes del hombre y cómo fue su evolución desde África, el cómo y cuándo es que llego a nuestro continente. Y no paramos aún todavía nos preguntamos por donde llegaron estos grupos de humanos cazadores de gigantes, cuáles fueron las rutas para llegar al Noreste Americano y Texas, si unas fueron paleoindios y otras paleoamericanas o amerindios incluso si convergieron o nunca sus caminos se encontraron aún hay muchas preguntas sin respuestas.

Siguieron el Río Bravo después de seguir las Rocallosas cazando especies animales que estarían migrando. Los sitios Texanos como Folsom y Clovis incluso Gault que suponemos sean más antiguos que los anteriores. Y desde aquí nos fortalecen la prehistoria más antigua del Noreste incluyendo a Coahuila, Texas, Nuevo León y Tamaulipas y aunque se han realizado muchas investigaciones estas se vieron detenidas por las circunstancias de no permitir o avalar otras culturas.

Incluso al abandono de la investigación que debemos reestablecer en el Noreste y seguir los pasos de Nuevo León, seguramente daremos con estas rutas de migración mismas que presentamos con los pocos datos que nos prueban que por aquí pasaron y nos podrían permitir nuevos proyectos de investigación y por supuesto de difusión de esta etapa de la prehistoria muy presente en esta tierra y como lo pueden ver un mamut rupestre muestra de arte y representacion en el Tamaulipas prehistórico no solo Xicoténcatl y Tula cuentan con restos de estos por San Carlos pasaron y aquí tenemos ese panel rupestre de la Prehistoria Mexicana el único que cuenta con un mamut petrograbado en todo México.

Y aunque se tiene una representacion más de un bisonte rupestre en la frontera también se trata de una representacion pero esta tal vez realizada con carbón.

El arte evoluciona con el mismo adelanto de la tecnología y el conocimiento humano sin embargo todavía no sabemos que elementos usaron para elaborar sus pinturas milenarias que aún prevalecen.

El arte rupestre es muy interesante en lo que ahora es el Noreste Mexicano y relacionado al Tamaulipas mismo, gracias a este arte sabemos de las costumbres, tradiciones, de los antiguos Tamaulipecos y aunque en algún momento por la pandemia, después por la inseguridad ha pasado ya casi una década y no hay interés un panel rupestre prehistórico con un mamut, y además en la Sierra Chiquita en el Municipio de Burgos cuentan con más de 5 mil pinturas rupestres sin investigar estas por supuesto relacionadas a los grupos de indígenas locales tan desvirtuados pues se tienen por caníbales que se comen a un humano sin quitar la hiel o los intestinos asi lo han dicho muchos investigadores asi de prehistóricos.

En la Sierra Chiquita los grupos indígenas plasmaron en las paredes de los cañones mitotes, fiestas o reuniones indígenas para compartir y festejar con comida. Bebida, música, oratoria, baile en donde se socializaba y se ofrendaba a sus dioses.

En la Ruta Rupestre de Cd. Victoria contamos también con varios sitios rupestres muy interesantes uno cuenta con la representacion o invitación a una fiesta o mitote y otro el mitote celebrado esto en la Sierra aledaña a la Capital en el cañón llamado de la carne y que a recorrido mi amigo Benigno Gómez ya cerca al Huizachal se cuenta con otro sitio rupestre con una gran cantidad de manos al positivo o sea pintadas directamente con la mano sobre la pared y claro este cuenta con una cueva que le da más el sabor de una ritualidad hace unos años descubrimos nuevas pinturas en la Cueva del Guano una especie de ave que muy probablemente la luz de la fogata al subir y bajar la flama por el aire producida que se viera como si tuviera movimiento. Es una aventura visitar estos lugares y más que esta ruta es muy probable conocerla o claro el Altiplano Tamaulipeco incluso hacia Miquihuana o hacia la Huasteca sobre todo hacia Antiguo Morelos en donde se han ubicado manos al negativo esto habla de la presencia de grupos humanos tempranos en la region, aunque es posible vislumbrar fortines o fuertes en el arte rupestre y esto se debe al mismo contacto de indígenas con los nuevos visitantes.

Y bien claramente identificamos el interés por los caballos a estos los pintaron con sus jinetes incluso algunos de estos montados al revés.

Así como el conocimiento humano en la region de nuestro estado nos llevó a conocer la agricultura desde etapas muy tempranas el hombre cultivo el maíz, frijol, la calabaza, el chile que uso plantas endógenas como el peyote, el tabaco, hongos nos damos cuenta que tenian cultura, que había valores, siempre trataran de desvirtuar las virtudes del hombre y la mujer que le dieron origen al Tamaulipas actual y contemporáneo es nuestra identidad la que se forjo por eso somos Cuerudo, Por eso Somos Huastecos, Por eso Somos Orgullosos Fronterizos Tamaulipeco, si algo tiene Tamaulipas es cultura y aunque mucho se ha destruido u no valorado aún podemos rescatar mucho de lo nuestro y estar orgullosos de nuestro pasado como debe ser.

La fiesta indígena a la que nuestros antepasados llamaron mitote y que después de la conquista y aun más tarde en la colonización pues pasaron aun casi 250 años más para que Don Jose de Escandón por fin pudiera colonizar y poblar este septentrión, gracias al apuro español de poblar pues los franceses e ingleses ya se acercaban a estos territorios de la Colonia Española pues Coahuila y Nuevo León se habían fundado desde 1596, Tamaulipas prácticamente no existía y aunque la población indígena fue arrasada, exterminada, vendida, esclavizada aun nos legó usos y costumbres mucho que aún no valoramos de su cultura en palabras que aun usamos, en costumbres que aun disfrutamos como esa carne asada, nuestros bailes o la gastronomía en horno y pozo con piedras calientes, el uso de agaves, chochas, chiles, quelites, nopales y por supuesto el maíz o el curtido de pieles que aun de pensar que en Tamaulipas de lo indígena ya nada existe pero aún por nuestra sangre corre sangre janambre, pisona, maratin, tamaulipeca o de rayados y que ahora nuestros mitotes vuelven a ser para la paz para planear estrategias para las grandes Transformaciones que Tamaulipas necesita para su nueva gente que nació a partir de este gran proceso Transformador que se llamó Tamaholipa el lugar donde se reza mucho y ahora es el estado libre y soberano de Tamaulipas un estado con cultura y tradición orgulloso de su cuera, de sus huapangos y su folclore de su gente que sigue adelante buscando para nuestra tierra y nuestros hijos lo mejor.

Por Maestro Arqueólogo Francisco Mendoza Pérez.