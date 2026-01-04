Buscan unificar rodantes en tianguis nocturno de Tampico

La regidora explicó que existe un proyecto para unificar cuatro rodantes ubicados en el sur de Tampico,principalmente en zonas cercanas al Centro.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La administración municipal de Tampico mantiene diálogo directo con líderes de mercados sobre ruedas para concretar la instalación de un nuevo tianguis nocturno en uno de dos espacios propuestos: el estacionamiento del Centro de Convenciones o debajo del puente Tampico, informó Marta Quiroz Cortez, presidenta de la Comisión de Mercados del Cabildo.

“Hay un proyecto para unificar algunos rodantes del sur de Tampico… vamos a unificar cuatro rodantes donde se tiene un proyecto de ponerlos tentativamente en el estacionamiento del Centro de Convenciones y si no es ahí, debajo del puente”

Dijo que ya se cuenta con un censo real de los comerciantes que participan actualmente.

Informó que el tianguis operaría los jueves, viernes y sábados, en un horario de 15:00 a 23:00 horas y que los oferentes serían reacomodados por zonas, de acuerdo con sus giros comerciales.

En este esquema se integrarían los rodantes de: Cascajal, Parque Méndez, Tolteca y Tamaulipas, con el objetivo de mejorar el orden y la funcionalidad del espacio.

Quiroz Cortez expresó que el nuevo tianguis estará destinado exclusivamente a comerciantes con antigüedad laboral en la ciudad.

“Dejar muy en claro que es para los oferentes, las personas que han trabajado durante muchos años… gente nueva no va a entrar, son para los puros oferentes”

Quiroz Cortez expresó que la intención es fortalecer una actividad tradicional que con el tiempo ha ido disminuyendo y generar una nueva fuente de ingresos para quienes históricamente han sostenido los mercados.

Por. Cynthia Gallardo

