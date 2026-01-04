Calorcito en Tamaulipas previo a frente frío el fin de semana

Los efectos del frente frío no serían pasajeros.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Por toda esta nueva semana, Tamaulipas tendrá un clima cálido en pleno invierno, con temperaturas que alcanzarán hasta los 30 grados centígrados en gran parte del estado, condiciones que se mantendrán al menos hasta el viernes, antes de que un nuevo frente frío irrumpa con un cambio drástico en el ambiente.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el estado permanecerá bajo la influencia de una circulación de aire cálido, favoreciendo días mayormente soleados, ambiente templado a caluroso durante las tardes y mañanas frescas, especialmente en la zona centro y sur de la entidad.

Pero el panorama cambiará de forma significativa a partir del sábado 10 de enero, cuando se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal, el cual estará acompañado por una masa de aire ártico, provocando un descenso marcado de las temperaturas, incremento en la velocidad del viento y probabilidad de lluvias aisladas en distintas regiones del estado.

Este evento podría generar valores de una sola cifra en los termómetros, principalmente durante las madrugadas, con mayor impacto en municipios del centro, norte y el altiplano de Tamaulipas, donde no se descarta la presencia de sensación térmica aún más baja debido al viento del norte.

Ye d que los modelos climáticos indican que la masa de aire frío permanecerá sobre la región durante el domingo, manteniendo un ambiente frío a muy frío, y sus efectos podrían prolongarse hasta el lunes 11 o incluso el martes 12 de enero, con temperaturas por debajo del promedio normal para la temporada.

Autoridades recomiendan a la población mantener precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, además de estar atentos a los avisos de Protección Civil ante cualquier ajuste en el pronóstico.

Por. Antonio H. Mandujano