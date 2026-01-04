Chofer de autobús golpea a mujer y su esposo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un hombre y su esposa fueron golpeados por un chofer de autobús del transporte público, luego de que le reclamaran no haberse detenido cuando se lo pidieron para descender.

Tras cometer la agresión, el operador de la unidad siguió su camino como si nada hubiera ocurrido.

La golpiza se registró la noche del sábado, afuera de una tienda de conveniencia situada en la calle Río Verde esquina con bulevar Adolfo López Mateos en Tampico.

Ambos viajaban en un bus de la ruta Blanco-kinder y cuando solicitaron bajar en una esquina, el conductor ignoró la petición.

La unidad se detuvo varias cuadras después, lo que causó el enojo de la pareja.

Al reclamarle al chofer, este se abalanzó contra ambos para golpearlos afuera de la tienda.

El sujeto regresó al autobús para después continuar con su trayectoria.

Los afectados fueron valorados y atendidos por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

La mujer experimentó una crisis nerviosa mientras que su esposo sufrió contusiones menores.

Por. Benigno Solís/La Razón