Choque en Avenida deja tres lesionados

Se dio a conocer que la camioneta iba por la calle Puebla y al llegar a esa intersección el conductor ignoró un señalamiento fijo de alto por lo que al tratar de incorporarse a la Hidalgo, terminó por impactarse contra el otro coche.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un choque protagonizado por una camioneta y un auto de ruta, dejó como saldo tres lesionados y elevados daños materiales.

El percance generó problemas en la circulación vehicular, en un tramo de la avenida Hidalgo.

La colisión tuvo lugar la tarde del domingo, en la intersección de esa vialidad y la calle Puebla de la colonia Guadalupe en Tampico.

Las unidades involucradas son una camioneta JAC gris y un Nissan March de la ruta Haciendas Altamira.

Luego del golpazo, tres pasajeros resultaron con golpes que afortunadamente no fueron de gravedad.

Al sitio llegaron elementos de Tránsito para intervenir y para hacerse cargo de la vialidad.

Por Benigno Solís

La Razón