Descartan aumento a la tortilla en Tamaulipas

Aunque para este arranque de 2026 se descarta un incremento al precio de la tortilla, el historial reciente muestra que este producto básico sí ha registrado ajustes importantes en los últimos años en Tamaulipas.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Después de la alarma que se encendió esta semana ante el anuncio de un incremento al kilogramo de tortilla en Ciudad Victoria, la información dio un revés oficial al descartarse este golpe al bolsillo de los tamaulipecos.

Y es que, Enrique Yáñez Reyes, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas, desmintió las versiones difundidas por algunos tortilleros locales, quienes anticipaban que en esta primera semana de enero de 2026 el precio del producto básico aumentaría un peso.

La razón: no existió un aumento al precio de la harina de maíz, por lo que no puede ser probable un nuevo ajuste.

“El precio de la tortilla va a seguir estable”, afirmó de manera tajante el dirigente del sector.

Yáñez Reyes detalló que actualmente el kilogramo de tortilla en Tamaulipas se comercializa en un rango promedio de 26 a 27 pesos, mientras que el precio más alto se registra únicamente en algunas zonas de Nuevo Laredo con una cifra de hasta 30 pesos.

“El más alto en alguna parte de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es a 30 pesos”, puntualizó.

El presidente de la Federación también precisó que en la entidad operan 2 mil 640 tortillerías afiliadas a la organización, y aunque reconoció que se han presentado cierres de algunos establecimientos, aclaró que el sector se ha mantenido estable.

“Sí hubo cierres, pero se reacomodaron en otros lugares”, explicó, descartando afectaciones al abasto del producto.

Con estas declaraciones, el sector industrial de la masa y la tortilla buscó poner fin a la incertidumbre generada entre los consumidores, al confirmar que no hay condiciones para un aumento inmediato y que el precio de la tortilla se mantendrá sin cambios en el arranque de este 2026 en Tamaulipas.

En 2021, el kilo de tortilla se comercializaba en la mayoría de los municipios en rangos que iban de los 18 a los 20 pesos, con variaciones mínimas entre regiones.

Sin embargo, fue a partir de 2022 cuando se presentó el primer impacto fuerte, año en el que se registraron hasta tres incrementos escalonados, impulsados por el encarecimiento del maíz, la harina, el gas y la energía eléctrica, llevando el precio a niveles de 24, 25 y hasta 27 pesos por kilo en distintas zonas del estado.

Para 2023, la tendencia alcista continuó y el kilo de tortilla alcanzó 28 pesos en municipios de la zona sur, centro y frontera, consolidando uno de los aumentos más notorios de la última década y generando presión directa en la economía familiar.

Durante 2024, el precio mostró una relativa estabilidad, manteniéndose en rangos de 24 a 26 pesos en algunas regiones, derivado de acuerdos del sector para evitar nuevos ajustes, pese a que los costos de operación se mantuvieron elevados.

En 2025, el precio volvió a moverse ligeramente en algunas regiones, colocándose entre 25 y 28 pesos, e incluso alcanzando los 30 pesos en puntos específicos de la frontera, como Nuevo Laredo, niveles que se conservan hasta el cierre del año.

Este contexto explica la sensibilidad social ante cualquier anuncio de aumento y da relevancia al pronunciamiento del sector industrial, que hoy asegura que en 2026 no habrá un nuevo golpe al precio de la tortilla en Tamaulipas, al menos mientras no se modifiquen los costos de los insumos principales.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso