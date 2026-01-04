Detención de Nicolás Maduro fue consecuencia de sus decisiones: FBI, DEA y Departamento de Justicia

En un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y la DEA señalaron que agotaron las instancias legales antes de planear la incursión en Venezuela para la detención de Nicolás Maduro.

VENEZUELA.- La polémica detención del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en territorio venezolano, fue consecuencia directa de sus propias decisiones, señalaron agencias de procuración de justicia.

En un comunicado de prensa publicado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, las dependencias federales involucradas en la extracción del gobernante sudamericano señalaron que lo único que buscaban era detener a alguien considerado prófugo de la justicia

“La misión fue realizada para apoyar una investigación criminal relacionada con una operación de tráfico de drogas de gran escala y otros delitos que han disparado la violencia, desestabilizado la región y han contribuido directamente a la crisis de drogas que está costando vidas americanas.

“Los Estados Unidos buscaron cada opción legal para resolver este asunto pacíficamente. Dichas oportunidades fueron repetidamente rechazadas. La responsabilidad de este desenlace corresponde solamente a aquellos que eligieron seguir con su conducta criminal en lugar de rechazarla”, señaló.

Joint Statement from the Department of Justice, the Federal Bureau of Investigation, and the Drug Enforcement Administration The Department of Justice, working in close coordination with the Department of War, the Department of State, the Federal Bureau of Investigation, the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 4, 2026

Agradecen apoyo militar

El Departamento de Justicia, la DEA y el FBI, dependencias firmantes del documento, agradecieron el apoyo del Departamento de Guerra en este operativo, el cual, según reportes de The New York Times, cobró por lo menos 80 vidas

“Esta operación requirió meses de coordinación, planeación detallada y ejecución perfecta entre los múltiples componentes del gobierno federal. El Departamento de Guerra lideró este gran esfuerzo. No podemos agradecer a nuestros valientes héroes militares lo suficiente.

“Personal especializado del FBI y de la DEA, incluyendo equipos tácticos y de transporte, trabajaron con nuestros abogados de los departamentos de Guerra y Justicia, y otros componentes de las dependencias para asegurar el movimiento, control y transferencia segura de dos presuntos responsables de alto riesgo”, añadió.

De acuerdo con las dependencias, la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se realizó con respeto a todas las leyes estadounidenses y los protocolos establecidos, siempre bajo la vigilancia del equipo presidencial.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.