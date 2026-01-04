Ejercer el periodismo en México sigue costando la vida

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Violencia, impunidad, precariedad laboral y ataques digitales ubican al país entre los más peligrosos del mundo para informar.

México continúa siendo uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 permanecen desaparecidos, cifras que evidencian una crisis estructural de violencia contra la libertad de expresión.

A este escenario se suma el informe de la Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), que señala que 2025 fue el segundo año más mortífero para periodistas en lo que va del siglo, solo por debajo de 2024.

Durante 2025 se documentaron 161 periodistas asesinados en 31 países, frente a los 179 registrados el año anterior.

En este contexto, México ocupa el segundo lugar mundial como el país más peligroso para ejercer el periodismo, únicamente detrás de Gaza, territorio asediado por la ocupación de Israel.

El informe revela que México sigue siendo el país con mayor número de víctimas, con nueve periodistas asesinados en 2025, confirmando que la agresión contra la prensa no es un fenómeno aislado ni circunstancial, sino una constante marcada por la impunidad.

La violencia adopta además un rostro diferenciado cuando se trata de mujeres periodistas. Los ataques digitales se han convertido en una herramienta sistemática para silenciar su trabajo y expulsarlas del debate público.

A nivel mundial, el 73 por ciento de las mujeres periodistas ha sufrido acoso en línea vinculado directamente con su labor informativa, de acuerdo con un estudio de la UNESCO, lo que añade una capa de violencia que rara vez se sanciona.

En el ámbito laboral, el panorama tampoco es alentador. Para 2026, el Gobierno de México fijó un salario mínimo profesional de 705.46 pesos diarios para periodistas de medios impresos y digitales, equivalente a 21 mil 163 pesos mensuales.

Sin embargo, el 85 por ciento del gremio en el país se encuentra actualmente por debajo de esa meta salarial.

Riesgo extremo, ingresos precarios y ahora también violencia digital: ejercer el periodismo en México sigue siendo, literalmente, jugarse la vida.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón