Estas son las víctimas de los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

Las víctimas mortales por el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela suman, hasta el momento, 80, la mayoría militares a cargo de la seguridad de Nicolás Maduro.



7:33 pm

VENEZUELA.- Los bombardeos de Estados Unidos en la ciudad en Venezuela han dejado hasta el momento, al menos, 80 víctimas mortales, la mayoría de ellos militares encargados de la seguridad de Nicolás Maduro, y más de 90 heridos según reportes de medios locales. A unas horas del ataque, comienzan a conocerse los primeros nombres de quienesperdieron la vida en los bombardeos. Los registros de cuerpos de seguridad, citados por los medios, indican que 15 de las personas fallecidas integraban el Batallón de Seguridad Presidencial número 6, unidad encargada de proteger a Nicolás Maduro. Se trataba, en su mayoría, de jóvenes menores de 25 años, con rangos de tenientes, sargentos, cabos, guardias de honor y alumnos que todavía no se graduaban de la Academia Militar. Entre las víctimas identificadas de esta unidad están Teniente Yendis Cristofer Gregorio Barreto

Cabo segundo Luis Enrry López Sánchez

Guardia de honor Jeampier Josue Parra Parra

Guardia de honor Franyerson Javier Hurtado Ortuño

Guardia de honor José Ángel Ilarraza González

Guardia de honor Jerry Antonio Aguilera Velásquez

Guardia de honor Franco Abrahan Contreras Tochon

Un diputado entre las víctimas mortales A las víctimas mortales también se suman: Juan Escalona, escolta del anillo de seguridad de Maduro y diputado del PSUV por el estado Portuguesa. Primera teniente de la Aviación Militar Deimar Elizabeth Páez Torres, Lenín Osorio Ramírez, miembro de la FANB e hijo de Soraida Ramírez, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna).Guardia de honor Isaac Enrique Tovar Lamon

Bajas en 2 batallones El Escuadrón Bravo del Batallón de Seguridad Presidencial número 6 también sufrió las siguientes bajas: Teniente Lerwis Geovanny Rivero Chirinos Sargento segundo Richard Rodríguez Bellorín En el Batallón de Custodia número 3 , las víctimas reportadas hasta el momento son: Sargenta segundo Anaís Katherine Molina Goenaga Sargenta segundo Alejandra Del Valle Oliveros Velásquez Guardia de honor Carlos Julio Quiñónez Perozo Alumno de la Academia Militar Jhonatan Alexander Cordero Moreno Alumno de la Academia militar Saúl Abrahan Pereira Martínez

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.