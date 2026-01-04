5 enero, 2026

5 enero, 2026

Esto le dieron de comer a Nicolás Maduro en su primer día en prisión; en redes piden reducirla

Nicolás Maduro fue arrestado en Caracas, Venezuela después de que Estados Unidos bombardeará la ciudad el pasado 3 de enero.

BROOKLYN.- Marshall S. Billingslea, funcionario de Estados Unidos, compartió en su cuenta de la red social X, una fotografía en que se aprecia con claridad los alimentos que Nicolás Maduro recibió durante su primer día de estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Nicolás Maduro fue sustraído de Caracas, Venezuela después de que el gobierno estadounidense bombardeará esta ciudad el pasado 3 de enero, el mandatario es acusado de liderar un cartel de drogas con sede en Venezuela pero con operaciones internacionales.

Facebook
Twitter
WhatsApp

DESTACADAS