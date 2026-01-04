Esto le dieron de comer a Nicolás Maduro en su primer día en prisión; en redes piden reducirla

En las imágenes compartidas por Billingslea se aprecia un plato café con un poco de verdura, dos rebanadas de pan de caja, otro pedazo de un pan no identificado, una taza de arroz blanco y tres salchichas hervidas, junto con un tenedor de plástico y un sobre de lo que parece ser catsup.

“Comería cajas CLAP si yo mandará”

Esta comida ha causado diferentes reacciones entre los miles de internautas que han visto las imágenes, sin embargo, destaca que personas que se autodenominan venezolanos en redes sociales, piden que se le baje la ración ya que es mucho menos lo que pudieron comer mientras vivieron bajo su mandato.

“¿sería tan amable de cambiarle el plato a Maduro? Sigue comiendo mucho mejor que los venezolanos dentro de Venezuela. Gracias y disculpe las molestias.”, compartió el usuario @Equesatrum1.

Estaría comiendo de una de las cajas CLAP suyas y de Alex Saab, si yo mandara. https://t.co/H1PqeI3V8X — Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) January 4, 2026

Se conoce como cajas CALP al sistema de distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción en Venezuela, el cual suele incluir dos paquetes de harina de maíz, dos kilos de arroz, un kilo de frijoles chinos, dos kilos de pasta y, en ocasiones, un litro de aceite, medio kilo de leche y un kilo de azúcar

¿Qué pasará con Maduro?

Nicolás Maduro tendrá que comparecer el próximo lunes 5 de enero al mediodía en Nueva York, de acuerdo con información oficial de Estados Unidos, por los cargos de:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos

Posesión de ametralladores y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.