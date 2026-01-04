IMÁGENES FUERTES: Captan a conductor arrastrando un motociclista debajo del auto en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Una tragedia vial sacudió a la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, durante la madrugada de este domingo 4 de enero de 2026, cuando un motociclista perdió la vida luego de ser atropellado y arrastrado por un automóvil en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, uno de los puntos de mayor afluencia vehicular del oriente de la capital.

De acuerdo con primeros reportes oficiales, el impacto fue tan violento que la víctima quedó atrapada debajo del vehículo particular, el cual continuó su trayecto sin detenerse, arrastrando al motociclista durante varios metros. El recorrido terminó en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde el hombre finalmente perdió la vida a causa de las graves lesiones.

Manchas de sangre y huellas del arrastre

A lo largo del trayecto quedaron manchas hemáticas sobre la cinta asfáltica, lo que permitió a las autoridades dimensionar la magnitud del hecho. Versiones preliminares señalan que el motociclista habría sido arrastrado cerca de un kilómetro, una escena que generó conmoción entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Fueron testigos presenciales y usuarios de redes sociales quienes alertaron al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) sobre un hombre atropellado y arrastrado por un vehículo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

‼️PLACAS E85-BPC‼️ Atropello a un biker y su cuerpo lo arrastró varios metros en #Iztapalapa #Cdmx La policía de la @SSC_CDMX ya lo busca. pic.twitter.com/uV60DZpeDg — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) January 4, 2026

SSC y Fiscalía capitalina inician investigaciones

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar tras el reporte emitido por los operadores del #C2 Oriente. En la intersección de Francisco Múgica y Félix Palavicini, los uniformados localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, con visibles manchas de sangre en el cuerpo.

Paramédicos confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público, a fin de permitir las labores de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Conductor se dio a la fuga; analizan cámaras

Vecinos del sector relataron a los policías que el conductor de un vehículo color azul fue quien atropelló al motociclista en Eje 6 Sur y Anillo Periférico, lo arrastró hasta la colonia Constitución de 1917 y posteriormente se dio a la fuga.

Ante estos señalamientos, las autoridades ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y localizar al presunto responsable, quien podría enfrentar cargos penales por homicidio culposo y abandono de persona.

Llamado a la responsabilidad vial

El caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia vial en la Ciudad de México, así como la vulnerabilidad de motociclistas en arterias de alta velocidad como el Anillo Periférico. Las autoridades reiteraron el llamado a la conducción responsable, mientras continúan las indagatorias para esclarecer plenamente lo ocurrido y deslindar responsabilidades legales.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.