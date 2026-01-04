La Jaiba Brava se queda con la II edición de la Copa DIF Altamira

Con esto, la Jaiba se queda con la Copa DIF Altamira la cual fue entregada por Rosa Irma Luque de Martínez quien sin duda se mostró muy contenta por la respuesta obtenida en este partido a beneficio.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cruz Azul visitó la zona sur de Tamaulipas para medirse a la Jaiba Brava en la Copa DIF Altamira, pero no pudo derrotarlos en el estadio Tamaulipas, cayeron 2-1 con el campeón de la Liga de Expansión.

Tras un primer tiempo donde no se hicieron daño y donde Cruz Azul salió con sus mejores hombres, todo quedó para la parte complementaria; ahí los locales aprovecharon las oportunidades que se les presentaron.

Y es que las emociones llegaron en la segunda mitad, Cruz Azul se fue arriba primero al 46 por conducto de Jeremy Márquez, lo que desató la algarabía de la afición azul en esta zona.

Pero los pupilos por Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz no se iban a quedar así, ya que de inmediato contestaron.

Primero fue Alonso Escoboza aprovechando un tiro libre indirecto dentro del área al 55 y después Edson Torres al 60 para dejar el 2-1 que ya jamás se iba a mover.

Nicolás Larcamón empezó a hacer movimientos sacando a sus jugadores titulares y metiendo a los juveniles pero estos ya no respondieron.

Esperemos que el próximo año nuevamente venga un equipo de primer nivel para llevar a cabo la III edición de la Copa DIF Altamira. ¿Será el América?.

Para destacar que gracias a este partido, parte de lo recaudado será para apoyar a la gente más vulnerable de Altamira, ya que se donará 200 mil pesos para que sean utilizados en lo que más se ocupe. Sin duda un gran acierto por parte del DIF Altamira para llevar a cabo este tipo de eventos; que sean muchos más de estos.

Por Oscar Figueroa

La Razón