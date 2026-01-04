Locatarios del Mercado “Argüelles” denuncian invasión por ambulantes

Los comerciantes establecidos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan la situación de fondo y se recupere el orden en las áreas de estacionamiento.

CIUDAD VICTORIA.- Vendedores del Mercado Argüelles denunciaron que la invasión de los estacionamientos por parte del comercio ambulante ha generado afectaciones directas en sus ventas, al limitar el acceso de los clientes y provocar una baja considerable en la afluencia durante los últimos meses.

Fernando Cobar, representante de los locatarios del Mercado Argüelles, señaló que esta problemática se ha intensificado, ya que gran parte de los espacios destinados al estacionamiento se encuentran ocupados por puestos ambulantes y vehículos que no pertenecen a los comerciantes establecidos.

Explicó que esta situación provoca que muchos compradores, al no encontrar un lugar para estacionarse, decidan retirarse o acudir a otros puntos comerciales, lo que se refleja en una caída de entre 15 y 30 por ciento en las ventas, incluso en temporadas de alta demanda como la decembrina.

Cobar reconoció que la población victorense mantiene el interés por acudir al mercado tradicional; sin embargo, las condiciones actuales dificultan el acceso, principalmente para quienes se trasladan en vehículo particular, generando un cuello de botella en el entorno del inmueble.

“Sí hay gente que quiere venir al mercado, la respuesta de la población está ahí, pero al no encontrar dónde estacionarse, se dan la vuelta y se van a otro lado. Eso nos pega directamente en las ventas”, expresó el representante de los locatarios.

Añadió que la mayor parte del problema se origina por la ocupación de los cajones por parte del comercio informal.

“Aproximadamente un 60 por ciento de los espacios están ocupados por ambulantes; los vehículos de los propios locatarios representan apenas un 10 por ciento. Esa es la realidad que estamos viviendo todos los días”, puntualizó.

Ante este panorama, los comerciantes establecidos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan la situación de fondo y se recupere el orden en las áreas de estacionamiento.

“No pedimos que se retire a nadie de su fuente de trabajo, solo que se respeten los espacios que son para los clientes y que se aplique una regulación justa”, señaló Cobar.

Finalmente, reiteró que el Mercado Argüelles sigue siendo una opción accesible para las familias victorenses. “Aquí hay productos frescos, precios justos y atención directa; lo único que necesitamos es que la gente pueda llegar sin dificultades para que el mercado siga vivo”, concluyó.

Por Raúl López García

Expreso